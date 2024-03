Stimmen zur Eintracht-Niederlage Stimmen zur Eintracht-Niederlage in Dortmund: "Wir haben einen guten Fight geboten" Stand: 17.03.2024 20:39 Uhr

Eintracht Frankfurt hadert nach der Pleite beim BVB mit den eigenen Fehlern, Gegner Dortmund spricht von einem verdienten Sieg. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurt hat am Sonntagabend bei Borussia Dortmund verloren. Das Spiel endete 1:3 (1:1) aus Frankfurter Sicht. Mario Götze hatte für die Eintracht getroffen (13. Minute), die Tore für den BVB erzielten Karim Adeyemi (33.), Mats Hummels (80.) und Emre Can (90.+3/Foulelfmeter).

Robin Koch: Wir sind mit dem Tor gut ins Spiel reingekommen. Dortmund hat dann viel Druck aufgebaut. Wir hatten Probleme, für Entlastung zu sorgen. Dann passiert das, was passiert ist. Mit ein bisschen Glück können wir es bis zum Ende verteidigen, so bekommen wir noch zwei Tore, was natürlich ärgerlich ist.

Mario Götze (bei DAZN): Am Ende musst du die Konter besser ausspielen und damit auch Gefahr an den Gegner ausstrahlen, um hier etwas mitzunehmen. Das ist uns am Ende nicht zu einhundert Prozent gelungen. [Zu seinem Tor:] Ich bin nachgelaufen, treffe ihn gut mit dem Außenrist. Omar setzt sich vorher sehr gut gegen zwei durch und muss ihn eigentlich auch schon machen.

Kevin Trapp (bei DAZN): Aus dem Spiel heraus haben wir in der ersten Halbzeit kaum etwas zugelassen, in der zweiten Halbzeit gar nichts - bis auf die Standards. Das war glücklich für Dortmund. Es war ein Hin und Her im Mittelfeld. Wir hatten eine gute Chance, hier etwas mitzunehmen und haben ein ordentliches Spiel gemacht.

Dino Toppmöller: In der ersten Halbzeit mussten wir im einen oder anderen Moment leiden, in der zweiten hatten wir es deutlich besser im Griff. Dortmund hatte viel Ballbesitz, aber wenig Torchancen. Man kann sagen, dass es am Ende ein verdienter Sieg ist. Es ist nur ärgerlich, dass wir das zweite Gegentor selbst einleiten mit zwei Fehlpässen. Das ärgert mich. Wir haben einen guten Fight geboten, die Jungs haben alles reingehauen und deshalb ist es umso ärgerlicher, dass du dann nichts mitnehmen kannst.

Emre Can: Wir hatten mehr vom Spiel, haben eine gute Leistung gezeigt und am Ende auch verdient gewonnen. Es war sehr wichtig, die drei Punkte einzufahren. Heute ist ein schöner Abend.

Edin Terzic: Wir haben eine sehr gute Anfangsphase erwischt, sind aber durch einen Konter in Rückstand geraten. Wir sind sehr ruhig und geduldig geblieben. Vielleicht hat das Ergebnis zur Halbzeit noch nicht gepasst. Aber die Art und Weise, wie wir auf das Gegentor reagiert haben, war sehr zufriedenstellend. Klar hatte die Eintracht den ein oder anderen Kontermoment, aber im Großen und Ganzen war es eine sehr gute, souveräne Leistung von uns und ein verdienter Sieg.