Stimmen zum Lilien-Unentschieden in Bochum Stimmen zum Lilien-Unentschieden in Bochum: "Es zeigt, was für eine Moral in unserer Mannschaft steckt"

Stimmen zum Lilien-Unentschieden in Bochum: "Es zeigt, was für eine Moral in unserer Mannschaft steckt" Stand: 31.03.2024

Darmstadt 98 ist nach dem Unentschieden beim VfL Bochum stolz auf die eigenen Comeback-Qualitäten - und gibt sich im Abstiegskampf weiter nicht auf. Die Stimmen zum Spiel.

Der SV Darmstadt 98 hat beim VfL Bochum einen Punkt ergattert. Die Lilien machten am Sonntag aus einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2. Philipp Hofmann traf doppelt für Bochum (29./48. Minute), Tim Skarke (62.) und Oscar Vilhelmsson (76.) waren für Darmstadt erfolgreich.

Tim Skarke: "Wir kriegen den Dämpfer mit dem Standard-Gegentor. Dann noch ein zweites zu fressen war eigentlich zu viel. Aber es zeigt, was für eine Moral in unserer Mannschaft steckt, dass wir noch zwei Tore machen. Es war ein hart umkämpfter Punkt. Wir stecken nie zurück und glauben immer dran. Man ist auch ein bisschen stolz. Ein 0:2 in Bochum aufzuholen schafft nicht jeder. Wir spielen noch gegen viele Konkurrenten, da ist alles drin für uns."

Marcel Schuhen (bei DAZN): "Wir hatten von Anfang ein schwieriges Spiel vor einer genialen Kulisse. Gehen 2:0 in Rückstand. Viele Mannschaften fallen in dieser Situation ein bisschen auseinander. Wir nicht. Wir haben daran geglaubt, wir haben richtig Gas gegeben. Die Einwechslungen waren top. Hätten wir es komplett gedreht, wäre es natürlich der Wahnsinn gewesen. Aber nach 2:0-Rückstand nehmen wir den Punkt natürlich mit."

Torsten Lieberknecht: "Wir haben gezeigt, dass wir uns als Mannschaft präsentieren, die fest daran glaubt, die Relegation zu erreichen. Egal wie es steht. Wir sind jetzt irgendwann mal dran, ein Spiel zu gewinnen. Das wird kommen. Das muss auch kommen, wenn wir uns so präsentieren, so viel investieren und ein 0:2 so aufholen."

Philipp Hofmann: "Ich weiß nicht, warum wir in der zweiten Halbzeit so den Faden verloren haben. Es zieht sich so ein bisschen durch die ganze Saison, dass wir nicht konsequent sind. Wir müssen lernen, dass wir solche Spiele schon früher entscheiden müssen. Für uns geht es nur um den Klassenerhalt, wir sind noch in einer guten Position."

Thomas Letsch: "Wir müssen eigentlich das dritte Tor machen, haben eine schlechte Absicherung und bringen den Gegner dadurch wieder ins Spiel. Das war der Knackpunkt. Bis dahin hatten wir wirklich alles unter Kontrolle. Am Schluss hat Darmstadt drei mal auf unser Tor geschossen und zwei Tore gemacht. Wir haben wieder eine große Chance verpasst und sind mittendrin im Abstiegskampf."