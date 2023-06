Heimspiel zum Start Spielplan für 2. Liga veröffentlicht: Das ist das Programm von Wehen Wiesbaden Stand: 30.06.2023 12:15 Uhr

Der SV Wehen Wiesbaden darf sein Zweitliga-Abenteuer im heimischen Stadion starten. Und auch der letzte Spieltag findet in Wiesbaden statt. Hier ist der gesamte Spielplan des SVWW für die Saison 2023/2024.

Der SV Wehen Wiesbaden wird mit einem Heimspiel gegen den SC Magdeburg beginnen. Der erste Spieltag der neuen Zweitliga-Saison steigt am letzten Juli-Wochenende. Das Eröffnungsspiel am 28. Juli bestreiten der Hamburger SV und Schalke 04.

Der SVWW reist am zweiten Spieltag zu Bundesliga-Absteiger Hertha BSC. Mit dem Heimspiel gegen Schalke 04 gibt es schon am fünften Spieltag ein weiteres Highlight. Der Hamburger SV kommt am neunten Spieltag nach Wiesbaden.

Beschließen wird der Aufsteiger die Saison mit einem Heimspiel gegen den FC St. Pauli. Spieltermin ist der 19. Mai 2024 um 15.30 Uhr.

Der Spielplan des SV Wehen Wiesbaden für die Zweitliga-Saison 2023/2024 1. Spieltag, 29./30.07.23: 1. FC Magdeburg (H)

2. Spieltag, 04.-06.08.23: Hertha BSC (A)

3. Spieltag, 18.-20.08.23: Karlsruher SC (H)

4. Spieltag, 25.-27.08.23: 1. FC Nürnberg (A)

5. Spieltag, 01.-03.09.23: Schalke 04 (H)

6. Spieltag, 15.-17-09.23: SC Paderborn (A)

7. Spieltag, 22.-24.09.23: SV Elversberg (H)

8. Spieltag, 29-09.-01.10.23.: Hannover 96 (A)

9. Spieltag, 06.-08.10.23: Hamburger SV (H)

10. Spieltag, 20.-22.10.23: VfL Osnabrück (A)

11. Spieltag, 27.-29.10.23: FC Hansa Rostock (H)

12. Spieltag, 03.-05.11.23: Fortuna Düsseldorf (A)

13. Spieltag, 10.-12.11.23: 1. FC Kaiserslautern (H)

14. Spieltag, 24.-26.11.23: SpVgg Greuther Fürth (A)

15. Spieltag, 01.-03.12.23: Holstein Kiel (A)

16. Spieltag, 08.-10.12.23: Eintracht Braunschweig (H)

17. Spieltag, 15.-17.12.23: FC St. Pauli (A)

18. Spieltag, 19.-21.01.24: 1. FC Magdeburg (A)

19. Spieltag, 26.-28.01.24: Hertha BSC (H)

20. Spieltag, 02.-04.02.24: Karlsruher SC (A)

21. Spieltag, 09.-11.02.24: 1. FC Nürnberg (H)

22. Spieltag, 16.-18.02.24: FC Schalke 04 (A)

23. Spieltag, 23.-25.02.24: SC Paderborn (H)

24. Spieltag, 01.-03.03.24: SV Elversberg (A)

25. Spieltag, 08.-10.03.24: Hannover 96 (H)

26. Spieltag, 15.-17.03.24: Hamburger SV (A)

27. Spieltag, 30./31.03.24: VfL Osnabrück (H)

28. Spieltag, 05.-07.04.24: Hansa Rostock (A)

29. Spieltag, 12.-14.04.24: Fortuna Düsseldorf (H)

30. Spieltag, 19.-21.04.24: 1. FC Kaiserslautern (A)

31. Spieltag, 26.-28.04.24: SpVgg Greuther Fürth (H)

32. Spieltag, 03.-05.05.24: Holstein Kiel (H)

33. Spieltag, 10.-12.05.24: Eintracht Braunschweig (A)

34. Spieltag, 19.05.24, 15.30 Uhr: FC St. Pauli (H)

Pokalspiel erst Ende September

Nach dem 17. Spieltag vom 15. bis 17. Dezember ruht der Ball im Winter bis zum 19. Januar 2024. Das Saisonfinale der zweiten Liga steigt am 19. Mai.

Im DFB-Pokal kommt es für den SVWW zu einer Besonderheit: Weil RB Leipzig am eigentlichen Pokalwochenende im August mit dem FC Bayern den Supercup ausspielt, kann die Erstrundenbegegnung in Wiesbaden erst am 27. September (20.45 Uhr) steigen. Das Erste überträgt das Spiel live.