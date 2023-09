Spielorte, Anstoßzeiten und Chancen der Eintracht-Frauen Spielorte, Zeiten und Chancen der Eintracht-Frauen: Champions-League-Miniturnier in Frankfurt Stand: 04.09.2023 19:37 Uhr

Die Eintracht Frankfurt Frauen haben die Chance, sich für die Gruppenphase der Champions League zu qualifizieren. Dafür müssen sie sich aber erstmal beim Miniturnier in Frankfurt durchsetzen. Wo und wann wird gespielt? Und wer sind die Favoriten? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Die Eintracht und Europa - eine besondere Beziehung, die auch Trainer Niko Arnautis mit seiner Mannschaft fortsetzen möchte. Er steigt mit den Frankfurterinnen am Mittwoch in eine Art "Champions-League-Miniturnier" ein. Das findet in Frankfurt in gleich zwei Stadien statt und bietet die Möglichkeit, einen großen Schritt in Richtung Gruppenphase der Königsklasse zu machen.

Genau das wollen die Frankfurterinnen dieses Mal schaffen. Vergangene Saison scheiterten sie knapp im Finale und verpassten so die Chance auf europäische Festabends. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Mini-Champions-League gibt es hier im Überblick.

Wer nimmt an dem Turnier teil?

Insgesamt vier Mannschaften nehmen an dem Turnier teil. Neben Eintracht Frankfurt sind das der FK Oqschetpes Kökschetau (aus Kasachstan), Juventus Turin (aus Italien) und der 1. FC Slovácko (aus Tschechien).

Alle Teams haben sich über ihre Platzierungen in der jeweiligen Liga fürs Turnier in Frankfurt qualifiziert.

Worum geht es?

Um weitere internationale Spiele. Der Sieger des Miniturniers qualifiziert sich für die zweite Qualifikationsrunde. Die findet mit einem Hin- und Rückspiel im Oktober statt. Der Sieger dieser Runde qualifiziert sich für die Gruppenphase der UEFA Women’s Champions League (UWCL).

Wo finden die Spiele statt?

Die beiden Halbfinals werden am Mittwoch im Stadion am Brentanobad ausgetragen. Um 13 Uhr beginnt das Spiel Juventus Turin gegen den FK Oqschetpes Kökschetau. Ab 18.30 Uhr spielt dann die Eintracht gegen den 1. FC Slovácko.

Die Sieger der beiden Halbfinals treffen dann am Samstag ab 13 Uhr im Waldstadion aufeinander. Ab 18.30 Uhr wird auf dem gleichen Feld das Spiel um Platz drei ausgetragen. Für alle Partien gibt es noch Tickets im freien Verkauf.

Welche Chancen haben die Frauen von Eintracht Frankfurt?

Gute Chancen. Die Frankfurterinnen gelten neben Juventus Turin als Favorit in dem Turnier. Die Italienerinnen wurden vergangene Spielzeit Tabellenzweiter in der Serie A und schossen in 26 Spielen 69 Tore - das sind 2,7 Tore pro Spiel. Ähnlich offensivstark sind auch die Frankfurterinnen: Sie kamen im selben Zeitraum auf 2,6 Tore pro Spiel.

Die Mannschaften aus Kasachstan und Tschechien dürften dagegen eher einfachere Gegner sein.

Pia-Sophie Wolter zu Gast im heimspiel! Am Montagabend, ab 23.10 Uhr wird Frankfurts Mittelfeldspieler Pia-Sophie Wolter beim heimspiel! im hr-fernsehen zu Gast sein. Dabei wird es auch um das anstehende Turnier in Frankfurt gehen.

Was sagt Frankfurts Trainer Niko Arnautis?

"Wir wollen am Mittwoch gegen den 1. FC Slovácko ein gutes Spiel machen. Es ist ein K.o.-Spiel. Wir spielen zu Hause und freuen uns drauf", so Frankfurts Trainer Arnautis bei der Pressekonferenz vor dem Turnier und weiter: "Wir haben uns das sehr, sehr hart erarbeitet und werden mit Demut in die Partie gehen, aber mit auch mit viel Vorfreude und Selbstvertrauen, weil wir wissen, was wir letztes Jahr gezeigt haben. Genau das gilt es am Mittwoch umzusetzen. Wenn wir unsere Leistung abrufen, wird es für alle Teams schwer."