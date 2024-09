Sieg in Norwegen MT Melsungen zieht in Europacup-Gruppenphase ein Stand: 07.09.2024 18:55 Uhr

Die MT Melsungen spielt in der Saison 2024/25 europäisch. Die Nordhessen machten im Rückspiel gegen Elverum Håndball aus Norwegen den Einzug in die Europacup-Gruppenphase perfekt.

Die MT Melsungen hat den Einzug in die Gruppenphase der EHF European League geschafft. Die Nordhessen gewannen am Samstag das Qualifikations-Rückspiel beim norwegischen Vertreter Elverum Håndball mit 36:31. Schon das Hinspiel am vergangenen Wochenende konnten die Melsunger mit 28:23 für sich entscheiden.

Die Vorgabe für das Rückspiel war also klar: Nicht mit mehr als fünf Toren verlieren. In Norwegen präsentierten sich die Hessen entsprechend konzentriert und führten zur Pause mit 17:16. Eine Führung, die sich die MT bis zum Schluss nicht mehr nehmen ließ. Und so können sich die Fans der MT auf europäische Festtage in der Kasseler Rothenbach-Halle freuen. Es ist das siebte Mal in der Vereinsgeschichte, dass sich die MT für den Europapokal qualifiziert.