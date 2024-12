Sieg in Gummersbach Sieg in Gummersbach: MT Melsungen wankt, fällt aber nicht Stand: 16.12.2024 20:45 Uhr

In Gummersbach tut sich die MT Melsungen lange schwer und gerät rund zehn Minuten vor Schluss sogar in Rückstand. In der Schlussphase bleibt der Tabellenführer dann jedoch cool.

Die MT Melsungen hat in der Handball-Bundesliga den nächsten Sieg eingefahren. Sie gewann am Montagabend mit 29:24 (14:11) in Gummersbach.

Die erste Hälfte war unterhaltsam mit sehenswerten Treffern auf beiden Seiten und einem leichten Übergewicht für die Nordhessen. Die konnten entsprechend mit einer Drei-Tore-Führung in die Pause gehen.

Starke Schlussphase bringt den Sieg

Dieser Vorsprung schmolz im zweiten Durchgang aber langsam dahin. Nach 49 Minuten lagen dann erstmals die Gastgeber vorn. Die MT wankte, aber sie fiel nicht: In der Schlussphase blieb der Tabellenführer cool und konnte die Partie dann doch für sich entscheiden - und den Spitzenplatz in der Handball-Bundesliga verteidigen.