Lilien vor Saisonstart Schnellhardts Bundesliga-Plan: "Die nächste coole Geschichte" mit Darmstadt 98 schreiben Stand: 04.08.2023 14:39 Uhr

Fabian Schnellhardt freut sich auf die Saison mit Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 und sein persönliches Debüt im Oberhaus. Sein Team sieht er "sehr gut gewappnet" für kommende Aufgaben.

Knapp 150 Zweitliga-Spiele hat Fabian Schnellhardt bislang bestritten, mit seinen 29 Jahren gehört er zu den erfahreneren Profis im Kader von Darmstadt 98. Und doch macht sich bei ihm nun eine ganz spezielle Vorfreude breit, nämlich die auf den allerersten Bundesliga-Einsatz seiner Karriere.

Lilien sind "sehr gut gewappnet"

"Mit dem Auftieg habe ich ein Mega-Highlight miterleben dürfen. Und jetzt hoffen wir, dass wir in der nächsten Saison gemeinsam die nächste coole Geschichte schreiben können", sagte Schnellhardt in einer Medienrunde am Freitag. "Die Erwartung an mich persönlich ist, dass ich so viele Spiele wie möglich machen kann und dass ich vor allem verletzungsfrei bleibe."

Die Lilien sieht er für die Saison "sehr gut gewappnet". "Wir wollen unser Gesicht zeigen, wie wir es die letzten Jahre immer gemacht haben. Es war immer ein großes Credo von uns, dass wir gut zusammengehalten haben und dass es intern immer gut gepasst hat." Der Kern sei geblieben, außerdem habe man "ein paar gute Jungs dazubekommen". "Von daher glaube ich, dass wir als Gesamtpaket einiges aufzubieten haben", sagte Schnellhardt.

Offensiv-Flaute macht Schnellhardt keine Sorgen

In den bisherigen Testspielen lahmte die Offensive des Bundesliga-Aufsteigers allerdings gewaltig. "Macht mir das Sorgen? Nö, eigentlich nicht", so Schnellhardt. "Vielleicht brauchen wir ein bisschen Glück, dass mal ein abgefälschter Ball reinfliegt oder sowas. Dann kann es auch schnell in die andere Richtung gehen, dass wir auf einmal viele Tore schießen. Wir haben einige torgefährliche Spieler im Kader."

Die letzte Chance auf ein gutes Testspiel-Ergebnis bietet sich am Montag (20 Uhr), wenn Darmstadt in Preston auf den FC Liverpool trifft. "Es ist sicherlich nicht alltäglich, gegen Liverpool zu spielen", sagte Schnellhardt, für den das Resultat aber gar nicht die Hauptrolle spielt. "Entscheidend ist, dass wir die Dinge erfüllen, die der Trainer von uns erwartet." Und dass bald endlich das erste Bundesliga-Spiel in Schnellhardts Vita steht.