Frankfurter in Neuseeland Rugby-Ass Segner: All-Blacks-Nominierung wäre "ein Riesenerfolg" Stand: 26.09.2023 19:10 Uhr

Geht der Traum von den All Blacks für Rugby-Ass Anton Segner bald in Erfüllung? Der Frankfurter hofft weiter auf seine erste Nominierung und gibt einen Tipp ab, wer sich bei der gerade laufenden Weltmeisterschaft durchsetzen wird.

Der Frankfurter Anton Segner träumt von einem Einsatz für die legendäre Rugby-Nationalmannschaft "All Blacks" aus Neuseeland. Nach den Regeln des Weltverbandes ist das deutsche Toptalent seit diesem Jahr spielberechtigt, es könnte also schon bald soweit sein.

Anton Segner, die All Blacks benötigen eine Verjüngungskur, Sie gehören zu den größten Talenten Neuseelands. Wann werden Sie nominiert?

Anton Segner: "Das ist eine gute Frage und eine, die schwer für mich zu beantworten ist. Mein Fokus liegt von Tag zu Tag darauf, der beste Sportler und beste Rugby-Spieler zu sein, der ich persönlich sein kann. Es gibt noch ein paar Ziele, die ich vorher erreichen muss, bevor es zu den All Blacks geht. Es wäre ein Riesenerfolg."

Was würde Ihnen eine Nominierung bedeuten?

Segner: "Ich will einfach nur anderen Kindern zeigen, dass man, wenn man ein Ziel hat, egal wo man herkommt, alles erreichen kann. Mit meiner Karriere will ich das bezeugen und zeigen, dass es, wenn ich es schaffe, auch zahlreiche andere deutsche Kinder gibt, die es auch schaffen können."

Wie ist das Leben als Rugby-Profi in Neuseeland?

Segner: "Ich sage immer, Rugby in Neuseeland ist größer als Fußball in Deutschland. Es ist eine Religion hier und ein großer Teil der Kultur. Die All Blacks werden schon als Götter gesehen. Man wird erkannt. Aber die Neuseeländer sind eher schüchtern. Sie kommen selten zu einem und fragen nach Fotos oder einem Autogramm."

Anton Segner bei einem seiner Heimat-Besuche in Frankfurt.

Sollte es in Neuseeland nicht klappen, würde dann auch die deutsche Nationalmannschaft infrage kommen?

Segner: "Ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen. Eines Tages, egal ob All Blacks oder nicht, will ich in Europa mein Rugby spielen. Das wäre dann eher in Frankreich oder England. Es wäre näher an der Familie, dazu ist das Level immer noch sehr hoch und natürlich eine neue Erfahrung, in Europa spielen zu können. Dann würde Deutschland schon Sinn machen. Aber ich möchte erstmal gucken, wie es hier drüben läuft und dann gucken."

Eine einfache Frage zum Schluss. Wer wird Weltmeister?

Segner: "Ich muss mit meinen Jungs gehen. Die ersten beiden Spiele waren nicht überzeugend, aber sie haben es drauf. Sie haben die Spieler, um die Weltmeisterschaft nach Hause zu bringen - oder nach Neuseeland (lacht). Egal, wie schwer die Gegner sind. Frankreich sieht gut aus, Irland bisher am stärksten, auch Südafrika ist stark. Es wird eine richtig coole Weltmeisterschaft, aber am Ende stehen die All Blacks mit dem Pokal auf dem Podium."

Das Interview führte die Nachrichtenagentur SID.