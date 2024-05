Rollstuhlbasketball Rollstuhlbasketball: RSV Lahn-Dill krönt sich zum Meister Stand: 25.05.2024 19:48 Uhr

Der Rekordmeister hat es wieder getan: Der RSV Lahn-Dill ist Deutscher Meister im Rollstuhlbasketball. Die Wetzlarer setzten sich am Samstag in Spiel zwei gegen die RSB Thuringia Bulls die Krone auf.

Der RSV Lahn-Dill ist Deutscher Meister im Rollstuhlbasketball. Die Hessen schlugen am Samstag die RSB Thuringia Bulls in Spiel zwei des Finals um den Titel mit 76:66 und krönten sich zum 15. Mal zum Meister. Der RSV war dabei über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft, der Sieg schien nie ernsthaft in Gefahr. Es ist der erste Titel seit 2022, im Vorjahr triumphierte der diesjährige Gegner aus Thüringen.

Die Mannschaft um die beiden Kapitäne Thomas Böhme und Jannik Blair hatte Spiel eins in der im Best-of-Three-Modus ausgetragenen Serie am vergangenen Wochenende knapp mit 61:57 gegen den Dauerrivalen gewonnen. Neben der 15. Meisterschaft bedeutet der Titel für die Hessen auch das Double. Bereits Anfang März triumphierten die Wetzlarer beim Final Four im DRS-Pokal von Köln im Halbfinale über die Bulls, ehe der Cup mit einem Endspielerfolg über Hannover United gewonnen werden konnte.