Regionalliga Südwest Regionalliga Südwest: OFC gelingt Kantersieg - Gießen kassiert erste Niederlage Stand: 25.08.2024 16:01 Uhr

Die Offenbacher Kickers beweisen ihre gute Form. Nach dem Geniestreich im Pokal gelingt in der Liga der nächste Sieg. Aufsteiger Gießen geht erstmals leer aus.

Kickers Offenbach hat nach dem Überraschungssieg im DFB-Pokal gegen Zweitligist Magdeburg in der Regionalliga Südwest den nächsten Sieg eingefahren. Der OFC siegte am Sonntag beim Bahlinger SC mit 5:1 (4:0). Ron Berlinski (2), Onur Ünlücifci und Stephan Mensah trafen für den OFC, zudem steuerte der Gastgeber ein Eigentor bei.

Der OFC hält nun als Tabellensechster mit dem Sieg den Kontakt zur Spitzengruppe. Im nächsten Spiel am Mittwoch (19 Uhr) trifft das Team vor heimischem Publikum auf die TSG Hoffenheim II.

Bahlinger SC - Kickers Offenbach 1:5 (0:4) Tore: 0:1 Berlinski (6.), 0:2 Ünlücifci (8.), 0:3 (16.) Tost (Eigentor), 0:4 (24.) Berlinski, 1:4 Tost (46.), 1:5 Mensah (88.)

Zuschauer: 1.696

Der FC Gießen kassierte im fünften Spiel seine erste Saisonniederlage. Der Aufsteiger unterlag am Sonntag beim 1. FSV Mainz II mit 1:3 (1:1). Martin Mihaylov gelang für die Mittelhessen der zwischenzeitliche Ausgleich in der ersten Hälfte. Kurz vor der Pause wurde er aber mit einer Roten Karte vom Platz gestellt, nachdem er einen Gegenspieler nur mit einer Notbremse zu stoppen wusste. Gießen steht in der Tabelle nun auf Rang zehn. Am Samstag kommt Kassel zum Hessen-Derby.

1. FSV Mainz 05 II - FC Gießen 3:1 (1:1) Tore: 1:0 Kalemba (5.), 1:1 Mihaylov (6.), 2:1 Schulz (53.), 3:1 Bierschenk (89.)

Rote Karte: Mihaylov (Gießen, 45.)

Zuschauer: 489

Bereits am Freitag und Samstag hatten hessische Teams Grund zum Jubeln. Unter anderem gewann der TSV Steinbach Haiger das Hessenduell in der Regionalliga gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.