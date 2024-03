Regionalliga Südwest Regionalliga Südwest: Kickers unterliegen beim Bahlinger SC Stand: 16.03.2024 16:07 Uhr

Der OFC unterliegt und muss den Gegner in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Die U21 von Eintracht Frankfurt hat sich im hessischen Duell gegen Steinbach Haiger durchgesetzt. Der FSV Frankfurt kassierte eine Heimniederlage.

Kickers Offenbach hat am Sonntag in der Regionalliga eine Pleite hinnehmen müssen. Beim Bahlinger SC unterlag der OFC mit 1:2 (0:2). Lukas Sonnenwald (8.) und Holger Bux (30.) erzielten die Tore für die Hausherren, die sich damit an Offenbach vorbei in der Tabelle auf Platz acht schoben. Dimitrij Nazarov verkürzte per Elfmeter (73.). Am kommenden Samstag steht für Kickers Offenbach das Derby gegen den FSV Frankfurt an (14 Uhr).

Bahlinger SC - Kickers Offenbach 2:1 (2:0) Tore: 1:0 Sonnenwald (8.), 2:0 Bux (30.), 2:1 Nazarov (73.)

Zuschauer: 1.047

Das hessische Duell in der Regionalliga Südwest am Samstag war eine deutliche Angelegenheit: Die U21 von Eintracht Frankfurt besiegte den TSV Steinbach Haiger mit 4:1 (3:0). Jakob Bookjans traf zwei Mal per Elfmeter, auch Nacho Ferri und Phinees Bonianga waren erfolgreich. Michael Guthörl brachte den TSV zumindest noch auf die Anzeigetafel. In der Tabelle sind die Frankfurter Sechster, während Steinbach auf einem potenziellen Abstiegsplatz steht.

Eintracht Frankfurt II - TSV Steinbach Haiger 4:1 (3:0) Tore: 1:0 Bookjans (10. Elfmeter), 2:0 Bookjans (44. Elfmeter), 3:0 Ferri (45.), 3:1 Guthörl (77.), 4:1 Bonianga (90.)

Zuschauer: 878

Keine Punkte für den FSV Frankfurt

Ebenfalls in akuter Abstiegsgefahr ist weiterhin der FSV Frankfurt: Die Bornheimer unterlagen dem FC Homburg mit 0:1 durch einen Elfmeter von Markus Mendler. Der FSV hat einen Punkt weniger als Steinbach und steht auf Platz 15.