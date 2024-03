Regionalliga Südwest Regionalliga Südwest: Fulda-Lehnerz und Hessen Kassel teilen sich die Punkte Stand: 15.03.2024 20:59 Uhr

Das Hessen-Duell zwischen der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und dem KSV Hessen Kassel hat keinen Gewinner gefunden. Die Punkteteilung hilft beiden Mannschaften nicht wirklich weiter.

Das Hessen-Duell in der Regionalliga Südwest hat am Freitagabend keinen Gewinner gefunden. Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und der KSV Hessen Kassel trennten sich nach weitestgehend ereignislosen 90 Minuten 1:1 (1:1). Kang hatte die Gäste aus Nordhessen in der 23. Minute in Führung gebracht. Hillmann glich nur acht Minuten später per Foulelfmeter aus (31.).

Das Remis hilft keinem der beiden Teams wirklich weiter. Fulda-Lehnerz hat mit nun 41 Punkten neun Punkte Rückstand auf Tabellenführer Stuttgarter Kickers. Der KSV bangt mit 31 Punkten weiter um den Klassenerhalt.