Regionalliga Regionalliga: OFC unterliegt beim Tabellenführer, Remis für Eintracht II Stand: 18.11.2023 16:13 Uhr

Während der TSV Steinbach Haiger und die Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt in der Regionalliga immerhin einen Punkt holen, muss sich Kickers Offenbach in Unterzahl geschlagen geben.

Zum Rückrundenauftakt der Regionalliga gastierte Kickers Offenbach beim Tabellenführer. Diese schwere Aufgabe bekam der OFC aber nicht gelöst und unterlag am Samstagnachmittag gegen die Stuttgarter Kickers mit 1:0 (1:0). In der hart-geführten Partie gingen die Schwaben zunächst in Führung (20.), ehe der Offenbacher Mittelfeldspieler Keanu Staude mit Rot vom Platz musste (37.).

Diese Entscheidung des Schiedsrichters sorgte für lautstarke Proteste bei der Offenbacher Bank. Jouke Faber, der Co-Trainer des OFC, sah deswegen ebenfalls die Rote Karte. Im zweiten Durchgang warfen die Kickers trotz Unterzahl viel nach vorne, ein Treffer wollte aber nicht gelingen. In der Tabelle fallen die Offenbacher durch diese Niederlage auf Platz elf zurück.

Stuttgarter Kickers - Kickers Offenbach 1:0 (1:0) Tore: 1:0 Tekerci (20.)

Rot: Staude (37./Offenbach)



Zuschauer: 6.590

Frankfurt gibt Sieg aus der Hand

Im Verfolger-Duell der Regionalliga zwischen der Zweitvetretung von Eintracht Frankfurt und dem SGV Freiberg Fussball gab es keinen Sieger. Die Partie endete 1:1 (1:0). Fynn Otto brachte die Frankfurter früh in Führung (15.), in zweiten Spielabschnitt konnten die Gäste jedoch ausgleichen (55.). Ein weiterer Treffer fiel nicht. Durch das Unentschieden bleibt die U21 der Eintracht auf Platz sieben stehen.

Eintracht Frankfurt II - SGV Freiberg Fussball 1:1 (1:0) Tore: 1:0 Otto (15.),1:1 Kuhinja (55.)

Zuschauer: 763

Steinbach nur Unentschieden gegen Tabellenletzten

Der TSV Steinbach Haiger hatte am Samstagmittag mit der TuS Koblenz das Tabellenschlusslicht zu Gast, kam aber nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Der TSV startete besser in die Partie und ging durch Ertan Hajdaraj in der 32. Spielminute in Führung. Kurz nach Wiederanpfiff glichen die Koblenzer durch einen Foulelfmeter jedoch zum 1:1 aus (53.).

Das Unentschieden wird den Steinbachern am Ende wohl zu wenig gewesen sein, denn so verpassen sie in der Tabelle den Sprung nach vorne und bleiben auf Rang acht.