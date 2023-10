Regionalliga Regionalliga: OFC dreht Hessenderby in Kassel Stand: 27.10.2023 20:56 Uhr

Die Offenbacher Kickers haben das Hessenderby zum Auftakt des 15. Spieltags in der Regionalliga gegen den KSV Hessen Kassel für sich entschieden.

Der OFC gewann am Freitagabend in Kassel mit 2:1 (1:1) und sprang durch den Sieg auf Tabellenplatz neun. Die Kasseler verpassten es durch die Niederlage, sich im unteren Tabellendrittel etwas Luft zu verschaffen und bleiben 13.

Dabei ging die Partie gut los für die Nordhessen. Sercan Sararer brachte den KSV nach 26 Minuten in Führung. Doch der OFC antwortete postwendend, Marcos Alvarez glich per Foulelfmeter aus (29.). In der zweiten Hälfte drehten die Kickers das Spiel dann schließlich, das goldene Tor erzielte Jan Urbich in der 56. Minute.