Regionalliga Regionalliga: FSV und Kassel mit Big Points im Abstiegskampf

Regionalliga: FSV und Kassel mit Big Points im Abstiegskampf

Der FSV Frankfurt hat im Hessenderby in der Regionalliga gegen den TSV Steinbach Haiger wichtige Punkte gegen den Abstieg gesammelt. Auch der KSV Hessen Kassel und die Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt waren erfolgreich.

Der FSV Frankfurt hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga wichtige Punkte eingefahren. Im Hessenderby beim TSV Steinbach Haiger setzte sich der FSV mit 2:0 (0:0) durch. Onur Ünlücifci brachte die Bornheimer kurz nach der Pause in Führung. Cas Peters sorgte in der 70. Minute für die Vorentscheidung. Durch den Sieg überholt der FSV den TSV zumindest vorläufig in der Tabelle und ist 12., Steinbach liegt auf Platz 13, hat aber eine Partie weniger absolviert.

TSV Steinbach Haiger – FSV Frankfurt 0:2 (0:0) Tore: 0:1 Ünlücifci (48.), 0:2 Peters (68./FE)

Rote Karte: Weigert (68./Steinbach)

Zuschauer: 1.240

Eintracht II souverän

Grund zum Jubeln hatte auch die Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt. Die Hessen schlugen im zweiten Hessenderby des Tages die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz mit 5:0 (1:0). Mark Müller hatte die Eintracht in der ersten Halbzeit in Führung gebracht. Nach der Pause sorgten Jakob Bookjans, Noel Futkeu und Dritan Maqkaj, der innerhalb einer Minute zweifach traf, für klare Verhältnisse. Die Eintracht ist Tabellenfünfter, Fulda Tabellensiebter.

Eintracht Frankfurt II – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 5:0 (1:0) Tore: 1:0 Müller (14.), 2:0 Bookjans (51./HE), 3:0 Futkeu (79.), 4:0 Maqkaj (90.), 5:0 Maqkaj (90.)

Zuschauer: 1.035

Auch Kassel jubelt

Auch der KSV Hessen Kassel sammelte einen wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt. Die Nordhessen schlugen den FC Astoria Walldorf mit 1:0 (0:0). Das Tor des Tages erzielte Thomas Gösweiner. Kurz darauf sah Kaden Amaniampong die Gelb-Rote Karte, der KSV brachte die Führung aber in Unterzahl über die Zeit. Kassel ist nun Tabellenelfter.