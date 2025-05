News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: Schlechte Statistiken für Frankfurt Stand: 05.05.2025 07:29 Uhr

05.05.25, 07:29 Uhr: Schlechte Statistiken für Frankfurt

Nach dem 1:1 bei Mainz 05 belegen auch die Zahlen, dass die Hausherren näher am Sieg waren als die Eintracht. "Insgesamt haben wir zu wenig investiert, um das Spiel zu gewinnen", sagte Frankfurts Torwart Kevin Trapp nach dem Spiel. Die Eintracht hatte über 90 Minuten nur 35 Prozent Ballbesitz, lief fast sechs Kilometer weniger als der Gegner, spielte 243 Pässe weniger und brachte prozentual weniger davon an den Mann. Mainz schlug 24 Flanken, Frankfurt nur vier, von denen keine einzige ankam, hatte ebenso nur eine Ecke, Mainz derer acht. Zahlen, die den abwartenden Auftritt der Eintracht untermauern. Hier geht es zur kompletten Analyse:

05.05.25, 07:13 Uhr: Toppmöller kritisiert Anhänger

Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller hat das Verhalten der eigenen Fans im Derby beim FSV Mainz 05 verurteilt. Frankfurter Anhänger warfen nach einer halben Stunde bei einer Ecke der Mainzer unter anderem Papierkugeln und auch harte Gegenstände wie Feuerzeuge auf den Platz. Eine Stange traf Linienrichter Robert Wessel, der aber offenbar unverletzt blieb und weitermachen konnte. "Das sind natürlich nie schöne Szenen, wenn man das sieht und vor allem, wenn jemand getroffen wird", sagte Toppmöller. Aufgrund der Vorkommnisse ruhte der Ball beim Stand von 1:0 für die Eintracht minutenlang. Die Mainzer wurden nach der Unterbrechung immer stärker und erzielten in der zweiten Hälfte den Treffer zum mehr als verdienten 1:1-Endstand. Als Entschuldigung für die dürftige Leistung wollte Toppmöller die Unterbrechung aber nicht verwenden. "Wir werden das mit Sicherheit jetzt nicht als Alibi hier nutzen. Dass wir sagen: Okay, das war jetzt der Grund, wieso, weshalb, warum?", sagte der Frankfurter Coach.

05.05.25, 07:09 Uhr: Highlights vom Mainz-Spiel im Video

Eintracht Frankfurt holt einen Punkt bei Mainz 05 und kommt dem großen Ziel Champions League immer näher. Das Tor für die Hessen erzielte Rasmus Kristensen. Hier können Sie die Highlights der Partie noch einmal ansehen:

04.05.25, 22:09 Uhr: SGE "will es zu Hause klar machen"

Mit dem 1:1 in Mainz konnte die Eintracht recht gut leben. "Es war ein schwieriges Spiel. Nach 30 Minuten waren wir nicht mehr so klar in unseren Aktionen. Mainz hat dann sein Spiel durchgedrückt", sagte etwa der Frankfurter Sportvorstand Markus Krösche. Dino Toppmöller bemängelte gerade im Spiel mit Ball zu viele Fehler. "Ich hätte mir mehr Ruhe gewünscht", so der Trainer, der aber feststellte: "Wir sind einen Schritt näher an unserem Ziel." Torwart Kevin Trapp verkündete schließlich: "Wir wollen dann nächsten Sonntag zu Hause die Champions League klarmachen."

04.05.25, 21:30 Uhr: SGE noch nicht in Champions League

Eintracht Frankfurt hat die vorzeitige Qualifikation für die Champions League mit einem Sieg im Bundesligaspiel beim 1. FSV Mainz verpasst. Die SGE kam im drittletzten Saisonspiel am Sonntag bei den Rheinhessen nur zu einem 1:1 (1:0) und kann rein rechnerisch noch von einem der Königsklassen-Ränge (Top 4) verdrängt werden. Die Teilnahme an der Conference League ist aber schon so gut wie sicher. Rasmus Kristensen brachte die Eintracht in der 16. Spielminute in Führung. Nach der Pause traf Jonathan Burkardt zum Ausgleich (57.). Frankfurts Torjäger Hugo Ekitiké vergab kurz vor Schluss eine Großchance zum Sieg.

04.05.25, 18:31 Uhr: Kristensen zurück in Startelf

Im Vergleich zum überzeugenden 4:0-Erfolg gegen Leipzig verändert Eintracht-Trainer Dino Toppmöller in Mainz seine Startelf nur auf einer Position. Der zuletzt angeschlagene Rasmus Kristensen ist wieder fit und ersetzt Nnamdi Collins als Rechtsverteidiger.

So spielt die Eintracht in Mainz.

04.05.25, 10:00 Uhr: Hartes Mainzer Pflaster soll in die Champions League führen

Der Mainzer Rasen ist für die Eintracht ein hartes Pflaster. Nur ein Sieg ist der SGE in 16 Bundesligaspielen bei Mainz 05 gelungen. Auch das Hinspiel in Frankfurt geriet mit einer 1:3-Niederlage ziemlich daneben. Aktuell ist das Team von Trainer Bo Henriksen in der Bundesliga aber seit sechs Spielen ohne Sieg. Für die Eintracht würden drei Punkte reichen, um die Champions-League-Qualifikation klarzumachen. Alles Wissenswerte zur Partie gibt's hier.

03.05.25, 20:56 Uhr: Eintracht braucht Sieg für Champions-League-Qualifikation

Mit den Ergebnissen der Bundesliga vom Samstag ist klar, dass Eintracht Frankfurt im Spiel am Sonntagabend (19.30 Uhr) in Mainz nur mit einem Sieg die direkte Qualifikation zur Champions League klarmachen kann. Verfolger RB Leipzig holte im Heimspiel gegen Bayern München (3:3) einen Punkt, Borussia Dortmund schlug den VfL Wolfsburg klar mit 4:0. Damit beträgt der Abstand der Eintracht zum Sechsten aus Leipzig aktuell fünf Punkte, zu Freiburg (5.) und Dortmund (4.) vier Punkte. Freiburg spielt am Sonntag noch gegen Bayer Leverkusen. Mit einem Sieg in Mainz und dann noch zwei ausbleibenden Spielen würden die Hessen den Abstand auf Dortmund auf uneinholbare sieben Punkte vergrößern.

03.05.25, 07:46 Uhr: SGE schaut auf Verfolger

Die Eintracht, die erst am Sonntagabend um 19.30 Uhr beim FSV Mainz 05 antritt, kann sich in Sachen Champions-League-Quali den drittletzten Spieltag vorher in aller Ruhe ansehen. Der Tabellenfünfte aus Leipzig etwa steht am Samstag (15.30 Uhr) vor einer schwierigen Aufgabe gegen den FC Bayern, der seinen Meistertitel perfekt machen kann. Der Sechste aus Dortmund ist drei Stunden später daheim gegen den VfL Wolfsburg gefordert. Der SC Freiburg, derzeit Vierter, erwartet am Sonntag (17.30 Uhr) dann Bayer Leverkusen.

02.05.25, 14:21 Uhr: Toppmöller: "Kristensen ist eine Startelf-Option"

Eintracht Frankfurt kann im Auswärtsspiel bei Mainz 05 am Sonntag (19.30 Uhr) wieder auf Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen bauen. "Rasmus konnte die Woche über normal mittrainieren, sodass er wieder eine Startelf-Option ist. Igor Matanovic hat auch wieder mitgemacht, am Mittwoch noch Teile des Trainings, ab Donnerstag dann wieder vollumfänglich", so Trainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Mario Götze und Kauã Santos fallen weiter aus. Ansonsten können wir aus dem Vollen schöpfen“, so Toppmöller weiter.

02.05.25, 14:16 Uhr: Toppmöller: "Wir wollen den letzten Schritt gehen"

Mit einem Sieg in Mainz kann Eintracht Frankfurt am Sonntag (19.30 Uhr) den Einzug in die Champions League praktisch perfekt machen. "Ich habe ein paar Spiele als Co-Trainer in der Champions Leaugue miterleben dürfen. Das ist die Creme de la Creme des europäischen Fußballs. Alleine die Musik, die vor dem Spiel erklingt, ist ein Traum von jedem Fußballspieler und Trainer", so Toppmöller auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Wir haben extrem hart gearbeitet in dieser Saison, waren sehr fleißig, mussten aber auch ein paar bittere Momente erleben und überstehen. Wir wollen den letzten Schritt gehen", so Toppmöller weiter.

02.05.25, 14:08 Uhr: Toppmöller erwartet Mainz mit "Wut im Bauch"

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller erwartet eine intensive Partie gegen Mainz 05 am Sonntag (19:30 Uhr). "Ich erwarte ein hochintensives Fußballspiel, das ist die Herangehensweise, die Mainz zuhause wählt. Sie werden eine gehörige Portion Wut im Bauch haben, die wollen sie an uns auslassen", sagte Toppmöller am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Wir müssen uns von der ersten Sekunde an auf sehr knackige Zweikämpfe einstellen. Es wird viel um Intensität und um zweite Bälle gehen", so Toppmöller weiter.

02.05.25, 13:44 Uhr: Henriksen vor "großem Spiel" optimistisch

Trainer Bo Henriksen vom FSV Mainz 05 geht den Saisonendspurt trotz der jüngsten Misere voller Optimismus an. "Wir haben ein gutes Gefühl. Wir hatten in den letzten Spielen auch nicht so viel Glück", sagte der Däne vor dem Nachbarschaftsduell mit Eintracht Frankfurt am Sonntag (19.30 Uhr). Drei Spieltage vor Saisonende stehen die Nullfünfer, kürzlich noch auf Champions-League-Kurs, in der Tabelle nach sechs Spielen ohne Sieg in Folge nur noch auf Rang sieben - acht Punkte hinter der Eintracht. "Wir haben ein großes Spiel am Sonntag", so Henriksen. "Umschalten wird sehr, sehr wichtig für uns. Wenn wir das machen, denke ich, dass wir das Spiel gewinnen können."

02.05.25, 08:52 Uhr: Sextett soll SGE verlassen

Eintracht Frankfurt wird auch in diesem Sommer wieder Spieler abgeben. Manche unfreiwillig, andere ganz bewusst. Die Bild hat nun sechs Spieler aufgelistet, die zu letztgenannter Kategorie gehören. Niels Nkounkou, Junior Dina-Ebimbe und Mahmoud Dahoud sollen die Hessen nach der Saison verlassen. Auch die verliehenen Nacho Ferri (Kortrijk), Hrvoje Smolcic (Linz) und Aurelio Buta (Reims) haben keine Zukunft in Frankfurt. Bei Igor Matanovic und Krisztian Lisztes sollen die Eintracht-Bosse hingegen noch Hoffnung auf den nächsten Entwicklungsschritt haben. Beide könnten im Sommer verliehen werden.

30.04.25, 18:40 Uhr: Eintracht kann Champions-League-Einzug klarmachen

Eintracht Frankfurt kann bereits am kommenden Bundesliga-Spieltag den Einzug in die Champions League klarmachen. Aktuell beträgt der Vorsprung auf Platz fünf, den Leipzig innehat, sechs Zähler. Mit einem Sieg am Sonntag (19.30 Uhr) in Mainz wären die Hessen bereits durch, sofern RB nicht gegen die Bayern gewinnt. Alle weiteren möglichen Szenarien haben wir hier beschrieben.

30.04.25, 16:06 Uhr: Erschwerte Anreise für Eintracht-Fans nach Mainz

Fans von Eintracht Frankfurt, die zum Auswärtsspiel am Sonntag (19.30 Uhr) nach Mainz mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen wollen, werden vor ganz besondere Herausforderungen gestellt: Wegen Bauarbeiten fallen die Züge der S8 und S9 aus Frankfurt Richtung Wiesbaden laut RMV durchgehend aus. Neben dem planmäßigen Regionalexpress wird es zusätzlich jeweils eine Direktverbindung der S8 zwischen Frankfurt und Mainz vor und nach dem Spiel geben. Außerdem verkehren insgesamt vier Sonderzüge zwischen Wiesbaden und Mainz-Bischofsheim.

30.04.25, 14:32 Uhr: Santos wird konservativ behandelt

Nach seinem Kreuzbandriss wird Torwart Kauã Santos von Eintracht Frankfurt konservativ und damit ohne Operation behandelt. Die sei nach "eingehender medizinischer Untersuchung" entschieden worden, teilten die Hessen am Mittwoch in den sozialen Medien mit und bestätigten damit einen entsprechenden Bild-Bericht vom Vortag. Der 22-Jährige wird der SGE "mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen", so der Verein. Bei einer Operation wäre Santos aber wohl deutlich länger ausgefallen.

Eintracht-Keeper Kaua Santos fällt auf Grund eines Kreuzbandrisses länger aus.

30.04.25, 11:24 Uhr: Bericht: Bahoya soll verlängern

Obwohl der Vertrag von Jean-Matteo Bahoya noch bis 2029 gültig ist, möchte Eintracht Frankfurt mit dem Flügelflitzer verlängern. Das berichtet die Sport-Bild am Mittwoch. Der junge Franzose, der in dieser Saison den Durchbruch bei den Hessen schaffte, soll zu besseren Konditionen ein neues Arbeitspapier bis 2030 unterschreiben. Eine Vertragsverlängerung könnte auch im Falle von Abwehr-Boss Robin Koch eine Option sein, so das Blatt. Der Innenverteidiger habe eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2027 laufenden Kontrakt. Die Eintracht wolle ihm diese abkaufen, weil sie langfristig mit dem Nationalspieler plane. Möglich sei auch eine einfache Gehaltserhöhung ohne Laufzeitverlängerung.

30.04.25, 07:43 Uhr: Hellmann bleibt bei Ekitiké realistisch

Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann ist sich bewusst, dass Sturm-Star Hugo Ekitiké mittlerweile in halb Europa Begehrlichkeiten geweckt hat. "Ich würde mich freuen, wenn Ekitiké noch zehn Jahre in Frankfurt bleibt. Aber wir müssen realistisch bleiben. Er zählt zu den Spielern mit enorm viel Potenzial", erklärte der 53-Jährige in einem Podcast von Vereinslegende Jan-Aage Fjörtoft. Der Franzose sei ein sehr guter Spieler und die Eintracht würde gerne noch einige Jahre mit ihm arbeiten, ergänzte Hellmann. "Aber der Markt ist eben der Markt." Ekitiké besitzt in Frankfurt noch einen Vertrag bis zum Sommer 2029, ein Abgang im Sommer gilt dennoch als wahrscheinlich.

Hugo Ekitiké feiert sein Tor gegen Heidenheim betont lässig.

29.04.25, 15:07 Uhr: Bericht: Keine OP bei Santos

Kaua Santos wird trotz Kreuzbandriss wohl um eine Operation herumkommen. Das berichtet die Bild am Dienstag. Die Verletzung des betroffenen Bandes sei nicht so schlimm, wie ursprünglich befürchtet. Nach Beratungen mit einem Spezialisten in Porto hat man sich dazu entschieden, das Knie konservativ zu behandeln. Bedeutet: Der Brasilianer könnte schon in vier bis fünf Monaten wieder fit sein. Eine Rückkehr kurz nach Saisonbeginn 2025/26 ist zumindest im Bereich des Möglichen. Nun kommt es auf den Heilungsverlauf an.

29.04.25, 14:22 Uhr: Toppmöller will mehr Geld

Bei den Vertragsverhandlungen zwischen Eintracht Frankfurt und Trainer Dino Toppmöller steht das Gehalt im Fokus. Laut Frankfurter Rundschau drängt Toppmöller-Berater Volker Struth auf eine deutliche Gehaltserhöhung des Trainers, der nach hr-sport Informationen aktuell 1,8 Millionen Euro verdient. Die Eintracht zeigt sich diskussionsoffen und ist bereit, das Gehalt nach oben anzupassen. Zweifel an einer Einigung gibt es von beiden Seiten nicht, so Vorstand Markus Krösche. Die weiteren Verhandlungen werden wegen des sportlichen Fokus' auf den Champions-League-Einzug erstmal vertagt. "Wir wollen alle hier mit Haut und Haaren dieses große Ziel erreichen, da können Gespräche schon mal auf die lange Bank geschoben werden", so Toppmöller.

29.04.25, 13:16 Uhr: Lob für Mittelfeld-Duo

Hugo Larsson und Ellyes Skhiri harmonieren in der Schaltzentrale von Eintracht Frankfurt immer besser. "Die beiden verstehen sich auf dem Platz und daneben sehr gut. Das ist eine gute Mischung", lobte Trainer Dino Toppmöller nach dem 4:0-Sieg gegen RB Leipzig. Skhiri ist der defensivere Part im Mittelfeld, sichert nach hinten ab, Larsson kurbelt die Offensive an. In dieser Saison haben die Hessen erst zwei Partien verloren, wenn Skhiri und Larsson Seite an Seite das Spiel begannen.

29.04.25, 08:27 Uhr: Dreikampf um PSG-Talent Tape

Um das 17-jährige Top-Talent Axel Tape von Paris St. Germain gibt es laut Kicker mittlerweile einen Dreikampf. Demnach haben sowohl Eintracht Frankfurt, also auch Bayer Leverkusen und Tottenham Interesse an einer Verpflichtung des Innenverteidigers, der für die französische U-18-Nationalmannschaft bislang zwei Länderspiele bestritt. Das Online-Portal "Absolut Fußball" hatte bereits Mitte April von den Ambitionen der Eintracht in Sachen Tape berichtet.

Axel Tape von Paris St. Germain.

28.04.25, 20:35 Uhr: Degenkolb zieht den Hut vor Trapp

Radprofi John Degenkolb sieht in Kevin Trapp einen entscheidenden Baustein für die Erfolge in den vergangenen Wochen. Sportlich überzeuge der Torhüter seit seinem Comeback ohnehin, viel entscheidender und wichtiger sei aber sein Verhalten während seiner Verletzung gewesen, sagte Degenkolb im hr-heimspiel! am Montagabend. "Wie er seine Kapitänsrolle ausgefüllt und sich einfach als Teil der Mannschaft gesehen hat, war stark", so Degenkolb. Auch dank Trapp ist für Degenkolb die Qualifikation für die Champions League jetzt nur noch Formsache. "Die holen in Mainz drei Punkte, dann ist der Deckel drauf."

28.04.25, 18:02 Uhr: Mainz 05 bangt um Caci

Der 1. FSV Mainz 05 bangt vor dem richtungsweisenden Heimspiel am Sonntag (19.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt um den Einsatz von Abwehrspieler Anthony Caci. Der Franzose habe sich im Auswärtsspiel beim FC Bayern (0:3) am Samstag zwar nicht wie befürchtet schwerwiegend verletzt. Wie die Mainzer am Montag mitteilten, zog sich Caci aber eine Sprunggelenksdistorsion zu. Ob er schon am Wochenende wieder einsatzfähig ist, hänge "vom Heilungsverlauf in den kommenden Tagen ab", hieß es.

