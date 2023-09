Regionalliga Regionalliga: FSV siegt im Derby gegen Kassel, Wahnsinns-Comeback von Steinbach Stand: 30.09.2023 16:47 Uhr

Gebrauchter Tag für Hessen Kassel: Erst wird der Mannschaftsbus angefahren, dann setzt es eine Niederlage beim FSV. Steinbach Haiger dreht einen 0:2-Rückstand noch in einen Sieg. Fulda-Lehnerz unterliegt daheim.

Der FSV Frankfurt hat das Derby in der Regionalliga Südwest am Samstag gegen Hessen Kassel für sich entschieden. Am Ende hieß es 2:0 (1:0). Das erste Tor für die Hausherren erzielte Oluwabori Falaye (26.), Jihad Boutakhrit hatte vorher aufs Tor geköpft, Falaye noch berührt. In der 67. Minute erhöhte Lucas Hermes bei einem Konter auf 2:0. Die Partie musste 45 Minuten später angepfiffen werden, nachdem der Mannschaftsbus der Gäste bei der Anreise auf der A5 von einem Pkw angefahren worden war. Verletzte hatte es dabei nicht gegeben.

FSV FRANKFURT - HESSEN KASSEL 1:0 (1:0) Tore: 1:0 Falaye (26.), 2:0 Hermes (67.).

Zuschauer: 3.149

SG Barockstadt mit Pleite

Das bisherige Überraschungsteam Fulda-Lehnerz unterlag derweil daheim den Stuttgarter Kickers mit 0:2 (0:1). Christian Mauersberger und Loris Maier trafen für die Gäste, die damit die Tabellenführung in der Regionalliga Südwest übernahmen. Den Hessen bleibt Rang fünf.

SG BAROCKSTADT FULDA-LEHNERZ - STUTTGARTER KICKERS 0:2 (0:1) Tore: 0:1 Mauersberger (33.), 0:2 Maier (83.).

Zuschauer: 2.481

Steinbach Haiger feiert Theisen

Der TSV Steinbach Haiger kam bei Schott Mainz noch einmal zurück und holte einen nicht mehr für möglich gehaltenen Sieg. Bereits nach knapp 20 Minuten lagen die Hessen 0:2 hinten, Christopher Theisen gelang nach der Pause der Anschluss und eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit dann der 2:2-Ausgleich bei den abstiegsbedrohten Mainzern. Der Wahnsinn ging weiter: Ein Eigentor von Hausherren-Keeper Tim Hansen (90.+5.) und ein Treffer von Serkan Firat (90.+6.) sicherten den 4:2-Sieg. Damit steht Steinbach auf Platz sieben.

SCHOTT MAINZ - STEINBACH HAIGER 2:2 (2:0) Tore: 1:0 Pormann (2.), 2:0 Assibey Mensah (18.), 2:1 Theisen (48.), 2:2 Theisen (89.). 2:3 Hansen (ET, 90.+5.), 2:4 Firat (90.+6.)

Zuschauer: 351

