Achterbahn-Saison von Kickers Offenbach OFC-Trainer Christian Neidhart: "Wie wir auswärts auftreten, ist indiskutabel" Stand: 13.10.2023 11:18 Uhr

Kickers Offenbach zeigt in der Regionalliga zwei verschiedene Gesichter: Zu Hause gut, auswärts schwach. OFC-Trainer Christian Neidhart gefällt diese Inkonstanz nicht und nimmt die gesamte Mannschaft in die Pflicht.

Von Simon Schäfer

Die Situation beim OFC ist keine Unbekannte: Der Regionalligist träumt von Aufstieg in die Dritte Liga, der Blick auf die Tabelle lässt dagegen aufschrecken. Mal wieder. Die Kickers stehen aktuell auf Platz elf und der Aufstiegsrang ist neun Punkte entfernt. Insbesondere das schwache Auftreten auf fremden Plätzen ist dafür verantwortlich.

Dort holte der OFC bislang nur vier Punkte. Zuletzt gab es eine 1:2-Niederlage beim FC Homburg. "Es geht nicht darum, einen einzelnen Spieler ans Brett zu nageln, sondern wie wir als Mannschaft auswärts auftreten - das ist indiskutabel", so Trainer Christian Neidhart bei der Pressekonferenz vor dem nächsten Auswärtsspiel am Samstag bei der TSG Balingen.

"Das müssen wir schleunigst in den Griff kriegen"

Auf dem heimischen Bieberer Berg ist die Leistung und die Punkteausbeute seines Teams eine ganz andere: elf Punkte aus sechs Spielen. "Es ist für mich enttäuschend, dass wir so krasse Unterschiede in unseren Leistungen haben. Das müssen wir schleunigst in den Griff kriegen", so Neidhart. Einzelgespräche und klare Worte sollen helfen.

"Da muss man auch mal Tacheles reden", kündigte der OFC-Trainer an und forderte von seinen Spielern, dass sie in jeder Partie an ihre Leistungsgrenze gehen. Die Mehrbelastung durch die zurückliegende englische Woche ließ Neidhart als Ausrede nicht gelten.

Die Nerven bei den Fans halten

Die Situation beim OFC ist wirklich keine Unbekannte. Der Kultklub scheint in der Regionalliga festzustecken. Ein Aufstieg wäre für die Kickers nicht nur finanziell ein Segen, sondern auch für die so strapazierten Nerven der Fans.

Doch genau die reagieren diese Saison anders: Während in den vergangenen Spielzeiten viel früher Pfiffe zu hören waren, scheinen die Nerven der Anhänger dieses Mal zu halten. Mehr sogar: Vor dem Spiel gegen den Bahlinger SC und beim FSV Frankfurt organisierten sie große Fanmärsche.

"Das will ich anders sehen"

Auffällig dazu auch: Beim vergangenen 2:0-Heimsieg der Kickers über den SGV Freiberg kamen die Spieler nach der Partie deutlich näher zu ihren Fans an die Waldemar-Klein-Tribüne heran. Das Band zwischen Mannschaft und Anhängerschaft scheint stabil. Soll es mit dem Aufstieg in dieser Saison noch klappen, müssen die Leistungen es auch werden.

"Wie wir als Kickers Offenbach auftreten, das will ich anders sehen", fordert Neidhart. Die Mannschaft muss es nun auf den Platz bringen. Nächste Gelegenheit: Samstagmittag (14 Uhr) bei der TSG Balingen.