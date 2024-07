Sommer-Vorbereitung OFC gewinnt und verliert bei Blitz-Turnier Stand: 20.07.2024 17:52 Uhr

Beim Blitzturnier am Bieberer Berg hat Regionalligist Kickers Offenbach gegen die Zweitligisten Kaiserslautern und Düsseldorf einen Sieg und eine Niederlage eingefahren.

Beim Blitz-Turnier am heimischen Bieberer Berg hat Kickers Offenbach am Samstag einen Sieg und eine Niederlage eingefahren. Gegen Fortuna Düsseldorf gewann der Regionalligist mit 1:0. Gegen den 1. FC Kaiserslautern verloren die Kickers mit 1:3.

Den Treffer gegen Düsseldorf erzielte Marc Wachs per direkt verwandelter Ecke. Gegen Kaiserslautern traf Dimitrij Nazarov zum zwischenzeitlichen 1:0. Für den OFC geht es am Samstag (14 Uhr) in einer Woche in der Regionalliga los mit einem Auswärtsspiel bei Freiburg II.