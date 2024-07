Bundesliga-Auftakt in Dortmund Neuer Bundesliga-Spielplan steht: Eintracht Frankfurt erwischt knackigen Saisonstart Stand: 04.07.2024 12:04 Uhr

Eintracht Frankfurt startet gegen Borussia Dortmund in die neue Bundesliga-Saison und in ein durchaus anspruchsvolles Auftaktprogramm. Bemerkenswert zudem: Die Spielzeit beginnt und endet mit einem Auswärtsspiel.

Leicht ist anders: Eintracht Frankfurt startet mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund in die neue Saison. Das gab die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Donnerstag mit der Veröffentlichung der Spielpläne bekannt. Die Partie findet demnach am 24. oder 25. August statt, die genaue Terminierung folgt.

Heimspiel gegen die Bayern am 6. Spieltag

Das erste Heimspiel steigt eine Woche später gegen die TSG Hoffenheim. Es folgen das Gastspiel in Wolfsburg und das Duell vor heimischer Kulisse gegen Gladbach. Ebenfalls noch zu Beginn der Saison: Am 5. Spieltag reist die Eintracht zu Aufsteiger Kiel, danach sind die Bayern zu Gast in Frankfurt.

Beendet wird die Saison mit einem Gastspiel beim SC Freiburg. Immerhin für Traditionalisten gibt es aber auch gute Nachrichten: Der letzte Gegner vor Weihnachten ist wieder einmal der 1. FSV Mainz 05.