Nebojsa Simic bei der MT Melsungen in Top-Form Nebojsa Simic von der MT Melsungen: Der Espresso-Torwart mit den guten Reflexen Stand: 09.10.2024 11:55 Uhr

Torhüter Nebojsa Simic ist bei der MT Melsungen derzeit in bestechender Form – mal wieder. Das Erfolgsgeheimnis des 31-Jährigen: Koffein.

Die MT Melsungen ist mit einem Auswärtssieg in den Europapokal gestartet. Nicht nur, aber auch wegen Torwart Nebojsa Simic. Beim 29:24 in Porto zeigte der 31-Jährige einmal mehr, was in ihm steckt. 43 Prozent der Bälle, die auf seinen Kasten kamen, wehrte Simic ab. Eine Top-Quote, die fast schon zur Normalität wird beim langjährigen Melsunger.

Simic lebt bereits seit 2017 in Nordhessen, ist einer der altgedienten Spieler im Kader des Bundesligisten. Warum die MT so lange am gebürtigen Montenegriner festhält, lässt sich an den Schlagzeilen der vergangenen Jahre gut ablesen: "Unfassbare Quote: Melsungens Simic hält 60 Prozent der Würfe", "Nebojsa Simic als Fels in der Brandung" oder "Nebojsa Simic überragt bei Remis der MT Melsungen" sind nur einige Beispiele aus dem Fundus des hr-sport. Die Liste lässt sich leicht um ein Vielfaches verlängern.

Simic in der Bundesliga unter den Besten

In den vergangenen Tagen und Wochen sind zahlreiche Lobeshymnen dazugekommen. Nach dem Melsunger Sieg bei Rekordmeister THW Kiel sah sich selbst die Handball-Bundesliga genötigt, ein Video der "besten Saves" von Simic bei YouTube hochzuladen. Der einzige Kommentar unter dem Video: ein Simic-Lob von einer Kieler Anhängerin.

Der Montenegriner gehört auch in dieser Saison wieder zu den besten Torhütern der Liga, entschärft 38,46 Prozent der Würfe, die auf sein Gehäuse abgefeuert werden. Nur Mikael Appelgren von den Rhein-Neckar Löwen (55,56 Prozent) und der Magdeburger Schlussmann Nikola Porter (39,47) können bessere Werte vorweisen. Der Unterschied: Während Simic 50 Paraden auf dem Konto hat, sind es bei Appelgren gerade einmal fünf, bei Portner immerhin 15.

Ohne Espresso geht gar nichts

Natürlich hat die Fachpresse schon längst erkannt, dass Simic ein Mann ist, den man sich mal ein bisschen näher anschauen könnte. Dem Sport-Sender Dyn stellte der Melsunger Keeper jüngst seine fünf "Essentials" vor. Dinge aus seinem Leben, ohne die er einfach nicht kann. Nummer eins war natürlich die Familie, bei Nummer zwei dürften sich alle "Balkan-Leute", wie Simic sie nennt, wiedergefunden haben: Espresso.

"Nach dem Aufstehen trinke ich zwei Espresso. Und dann noch ein bis drei weitere", verriet Koffein-Fan Simic. Vielleicht ist das ja das simple Geheimnis hinter seinen guten Reflexen.