American Football Nach Razzia: Marburg Mercenaries ziehen sich aus der Bundesliga zurück Stand: 29.09.2023 17:42 Uhr

Paukenschlag in der German Football League: Die Marburg Mercenaries ziehen sich vom Spielbetrieb zurück.

Das ist eine bittere Pille für alle hessischen Footballfans: Die Marburg Mercenaries ziehen sich aus der German Football League zurück. "Wir haben gestern nach langen intensiven Gesprächen und Abwägung aller Argumente im Vorstand einstimmig entschieden, dem AFVD und der GFL fristgerecht mitzuteilen, dass wir auf die Lizenz für die 1. oder 2. Bundesliga in 2024 freiwillig verzichten", hieß es in einer Mitteilung des Vereins am Freitag.

Der Rückzug sei "aufgrund der aktuellen Gesamt-Situation für den Vorstand leider alternativlos", hieß es weiter. Was genau den Schritt alternativlos macht, schrieben die Hessen nicht. Vor wenigen Tagen machten die Mercenaries allerdings Schlagzeilen, weil es beim Verein Razzien wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung gegeben hatte.

Ende einer Ära

Für die Söldner endet damit nach 20 Jahren ununterbrochener GFL-Zugehörigkeit eine Ära. Seit 2003 spielten sie in der Bundesliga und standen in dieser Zeit zwölfmal in den Playoffs um die deutsche Meisterschaft, wurden dreimal Süddeutscher Meister und standen einmal im German-Bowl Finale, konnten zudem den Gewinn des EFAF Champions-Cups und eine Teilnahme am Eurobowl Finale feiern.

Wie es nun weitergeht, ist noch offen. Das bisherige GFL-Team könnte in der Regionalliga antreten, die zweite Mannschaft hat sich erst vor Kurzem für die Oberliga qualifiziert. Ob die Mercenaries 2024 mit einem oder zwei Teams antreten werden und in welchen Ligen dann gespielt wird, werden die Gespräche mit Sponsoren, Trainern und Spielern in den nächsten Wochen ergeben, hieß es seitens des Vereins. Die Verträge mit Headcoach Augie Stevens und Defensive Coordinator Jimmy Yock Jr. gelten auch weiterhin.