Drei Endspiele mit neuem Coach Nach Kauczinski-Entlassung: SVWW setzt im Abstiegskampf auf Selbstheilung Stand: 04.05.2024 08:42 Uhr

Nach der Entlassung von Markus Kauczinski bleiben dem SV Wehen Wiesbaden noch drei Spiele, um den Abstieg aus der 2. Bundesliga zu verhindern. Die Hessen bauen dabei auf Spaß, freie Köpfe und eine Legende.

Auf dem Podium der Pressekonferenz wurde es beim SV Wehen Wiesbaden am Freitag richtig eng. Nach der Demission von Trainer Markus Kauczinski, der bis zur vergangenen Woche für die sportlichen Geschicke und die Statements verantwortlich war, nahm dieses Mal gleich ein Trio Platz an den Mikrofonen. Außergewöhnliche Situationen erfordern eben außergewöhnliche Maßnahmen - und der SVWW kämpft nun mal gerade ums sportliche Überleben in der 2. Bundesliga.

Die drei Herren, die zwei Tage vor dem enorm wichtigen Heimspiel gegen Holstein Kiel (Sonntag, 13.30 Uhr) zuerst einen Rückblick auf die Geschehnisse in der vergangenen Woche und dann einen Ausblick auf den Saison-Endspurt gaben, waren Geschäftsführer Nico Schäfer, Trainer Nils Döring und der neue Co-Trainer Alf Mintzel. Der gemeinsame Tenor: Wir glauben fest an den Klassenerhalt.

SVWW setzt auf internen Impuls

Nun wäre alles andere in dieser Situation, der SVWW hat als Tabellen-16. aktuell einen Punkt Rückstand auf den 1. FC Kaiserslautern und damit den ersten Nicht-Abstiegsplatz, natürlich absolut fehl am Platz. Das SVWW-Dreigestirn schaffte es beim ersten gemeinsamen Auftritt aber durchaus, glaubhaft von einer gewissen Euphorie innerhalb der Mannschaft zu berichten. "Alle haben eine hohe Bereitschaft und eine tolle Energie", schwärmte Döring, der nach einer nächtlichen Beratung am Montagmittag das Vertrauen ausgesprochen bekam und vom Assistenz- zum Chefcoach aufstieg.

Anders als die anderen Teams im Tabellenkeller, die sich ausnahmslos alle (der FCK sogar gleich doppelt) schon früher von ihren Übungsleitern getrennt hatten, hielt der SVWW lange an Aufstiegsheld Kauczinski fest und setzt nun auf eine interne Lösung. "Wir wollten keine große Veränderung, sondern einen Impuls. Auch so kann Kraft wachsen", umriss Schäfer die Idee, die zur Wende und einem Happy End führen sollen. Der SVWW, der letztmals Anfang März ein Spiel gewann und in der Rückrunden-Tabelle Letzter ist, will sich von innen heraus selbst heilen.

Mintzels Magie soll helfen

Ob das gelingt, ist aktuell schwer vorhersehbar. Da dem Team aus der Landeshauptstadt aber auch nur noch drei Spiele, darunter die beiden Heimspiele gegen die Spitzenteams Kiel und St. Pauli, bleiben, ist die Entscheidung gegen einen externen Trainer auf den ersten Blick durchaus logisch. Auch die Installierung von Vereinslegende und Gute-Laune-Minister Mintzel ergibt durchaus Sinn. Der 42-Jährige, der dem SVWW vor acht Jahren mit einem Treffer in der Nachspielzeit den Verbleib in der 3. Liga sicherte, kann den Spielern dank seiner offenen Art und seiner Erfahrung nützliche Tipps geben. Sein Credo dabei: locker bleiben.

"Es geht nicht um Leben und Tod, keinem wird hier der Kopf abgeschlagen. Die Jungs können alle richtig gut Fußball spielen, das will ich ihnen vermitteln", fasste Mintzel seine wichtigsten Botschaften ans Team zusammen. Nun ist das Ausschalten des Kopfes und das Vertrauen auf die eigenen Stärken im Abstiegskampf sicher leichter gesagt als getan. Der SVWW besinnt sich im Endspurt aber auf sich und strahlt dabei Zuversicht aus.

SVWW spielt auch für Kauczinski

Wichtig ist zudem, dass die nicht mehr vermeidbare Entlassung von Kauczinski ganz offensichtlich keine atmosphärischen Schäden hinterlassen hat. Der 54-Jährige, der den SVWW im November 2021 übernommen und in die Zweitklassigkeit geführt hatte, durfte sich am Montag vom Team verabschieden. Danach begann eine neue Zeitrechnung. "Wir wollen auch für Markus Kauczinski in der Klasse bleiben", betonte Schäfer. Jetzt müssen den guten Ideen und den optimistischen Worten "nur" noch Taten folgen. Am Sonntag zählt’s.