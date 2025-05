Klarer Sieg gegen Wetzlar MT Melsungen untermauert Titelambitionen im Hessenderby Stand: 19.05.2025 21:37 Uhr

Die MT Melsungen präsentiert sich auch gegen die HSG Wetzlar in sehr guter Verfassung und bleibt weiter ein heißer Anwärter auf die Meisterschaft. Nach einem furiosen ersten Durchgang können die Nordhessen am Ende sogar Kräfte sparen.

Wer sich am Montagabend auf ein spannendes Handball-Hessenderby gefreut hatte, der wurde bitter enttäuscht. Die MT Melsungen, die zum zweiten Mal in der ungewohnten Nordhessen-Arena antrat, war den zeitweise bemitleidenswerten Gästen der HSG Wetzlar dermaßen überlegen, dass spätestens zur Halbzeit schon alles entschieden war. Mit 20:10 ging es in die Pause, am Ende hieß es 33:27 aus Sicht der MT.

Melsungen dominiert nach Belieben

Die Melsunger, die weiter punktgleich mit Tabellenführer Berlin auf Platz zwei der Bundesliga-Tabelle stehen, brauchten genau drei Minuten, um ins Spiel zu kommen. Dann gab es kein Halten mehr. Der Spanier Ian Barrufet, der die MT nach dieser Saison verlassen wird, traf verlässlich, regelmäßig und insgesamt achtmal ins Wetzlarer Tor. Spielmacher Erik Balenciaga erfreute das Publikum mit Zauber-Anspielen. Und falls die HSG doch mal durchbrach, war der überragende Torhüter Adam Morawski zur Stelle.

Bezeichnend im ersten Durchgang: Selbst von einer Zwei-Minuten-Zeitstrafe in der Anfangsphase gegen Adrian Sipos ließ sich die MT nicht aus dem Konzept und schon gar nicht aus dem Tritt bringen. Auch in Unterzahl bauten die Bartenwetzer die Führung aus und demonstrierten früh: Hier gibt es nichts zu holen.

MT nimmt nach der Pause Druck raus

In der zweiten Hälfte nahmen die Melsunger dann spürbar Druck raus und mussten zudem eine Schrecksekunde überstehen. Balenciaga knallte nach einem Foul auf den Hinterkopf und musste benommen vom Feld. Der kleine Spanier saß einige Minuten mit einem dicken Eisbeutel ausgestattet auf der Bank und sah zwei Teams mit komplett unterschiedlichen Zielen. Wetzlar war im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Momir Ilic um ein erträgliches Ergebnis bemüht, die MT schaltete angesichts der bevorstehenden Aufgaben etwas in den Schongang.

Und das mit gutem Grund. Auf die MT Melsungen wartet in den kommenden Wochen Historisches: Am Wochenende treten die Nordhessen beim Final Four der European League in Hamburg an und kämpfen dort um den ersten Titel der Vereinsgeschichte. Wenige Tage später geht es dann zum direkten Duell mit dem Bundesliga-Spitzenreiter zu den Berliner Füchsen (29. Mai).

Auch Lichtlein darf noch mitspielen

Zumindest Bemerkenswertes gibt es dann noch von der Schlussphase zu berichten: Der 44 Jahre alte Welt- und Europameister Carsten Lichtlein wurde unter dem Jubel der Melsunger Fans knapp zehn Minuten vor dem Ende eingewechselt und zeigte sein Können bei einer ganz starken Parade. Vorne erzielte der 19 Jahre alte Jonas Riecke seinen ersten Bundesliga-Treffer. Alter-Unterschied des MT-Duos: 25 Jahre.