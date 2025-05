FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast FUSSBALL 2000: Eintracht Frankfurt und die heldenhafte Reise in die Champions League Stand: 19.05.2025 18:04 Uhr

FUSSBALL 2000 erklärt die entscheidenden Erfolgsfaktoren von Eintracht Frankfurt dieser entscheidenden Wochen, würdigt die unsterblichen Protagonisten dieser Heldenreise - und feiert mit euch den denkwürdigen Einzug in die Champions League!

Es ist eine gefühlte kleine Meisterschaft: erstmals qualifiziert sich Eintracht Frankfurt über die Bundesliga für die Champions League. Die jüngste Mannschaft der Bundesliga nutzt ihren dritten und letzten Matchball auf beeindruckende und mitreißende Art, dreht das Spiel trotz Rückstands und gewinnt beim SC Freiburg verdient mit 3:1. Die Emotionen nach Abpfiff liefern unvergessliche Bilder, Tränen fließen, die Heldengeschichten der Eintracht sind zahlreich.

Die Torschützen Ansgar Knauff und Rasmus Kristensen stehen genauso sinnbildlich wie Trainer Dino Toppmöller für eine aufregende Bundesliga-Saison von Eintracht Frankfurt, die am Ende ein würdiges Happy End verpasst bekam. Weil Eintracht Frankfurt dem ultimativen Druck Stand hielt und im wichtigsten Moment am letzten Bundesliga-Spieltag in Freiburg maximale Widerstandskraft zeigte. Es wird noch dauern, um alles zu realisieren, aber: Ab September wird die Champions-League-Hymne wieder im Herzen von Europa, in Frankfurt, zu hören sein.