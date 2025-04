Spiele in Eishockey-Halle fast ausverkauft MT Melsungen dank Abwasser-Messe auf Zuschauer-Rekordjagd Stand: 03.04.2025 10:51 Uhr

Die MT Melsungen muss ihre vertraute Heimstätte Ende April für mehrere Spiele verlassen und kommt vorübergehend bei den Kassel Huskies unter. Positiver Nebeneffekt: Das Handballspiel in der Eishockeyhalle wird zum Verkaufsschlager.

So ein Umzug hat ja immer mehrere Seiten. Die Arbeit, das Renovieren und das Schleppen nerven. Sobald endlich alles geschafft ist und jeder mit einer Pizzaschachtel auf dem dreckigen Boden sitzt, hat sich die Plackerei aber gelohnt. Ein neues Zuhause ist ja auch immer ein neues Abenteuer.

Und genau vor diesem Gefühls-Mix steht aktuell auch die MT Melsungen. Die Bundesliga-Handballer aus Nordhessen müssen ihre Heimstätte Ende April für einige Wochen verlassen und woanders unterkommen. Grund dafür ist eine Messe rund um das Faszinosum Kanalisation, die in der Kasseler Rothenbachhalle stattfindet und die Bartenwetzer vorübergehend obdachlos macht. Irgendwie ärgerlich, inzwischen aber gleichzeitig auch ein Highlight.

Fans heiß auf Spiel in der Eishockeyhalle

Denn wie die MT am Donnerstag mitteilte, entwickeln sich die Heimspiele auf ungewohntem Terrain zu einem echten Verkaufsschlager. Da die Melsunger Triple-Jäger bei ihren sportlichen Nachbarn Kassel Huskies Unterschlupf finden und die Eishockey-Halle des DEL2-Meisteranwärters deutlich größer ist als die Messehalle in Kassel, winkt den Handballern nun sogar ein Rekord.

"Die Partie am 4. Mai gegen die Rhein-Neckar Löwen wird ein Rekordspiel", hieß es dazu von der MT. Der bisherige Zuschauer-Bestwert von 4.500 Fans, der im letzten Heimspiel gegen Kiel erreicht wurde, wird auf jeden Fall fallen. Sollten die wenigen noch erhältlichen Restkarten auch noch an Mann und Frau gebracht werden, wovon die MT stark ausgeht, wäre die Huskies-Halle mit insgesamt 5.100 Fans proppenvoll. Auch das Hessenderby gegen die HSG Wetzlar am 19. Mai (20 Uhr) hat Sold-out-Potenzial.

Die MT, die das Viertelfinal-Hinspiel der European League gegen den spanischen Klub Bidasoa Irun noch in der Rothenbachhalle austragen wird, darf sich bei der Eingewöhnung in die neue Bleibe also auf zahlreiche Unterstützung und eine lautstarke Kulisse freuen. Einer Abwasser-Messe sei Dank.