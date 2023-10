Mögliche Spielmanipulation Mögliche Spielmanipulation: FSV Frankfurt will Untersuchungen unterstützen Stand: 23.10.2023 15:59 Uhr

Die mögliche Spielmanipulation bei der Partie des FSV Frankfurt gegen den TSV Steinbach Haiger zieht weiter seine Kreise. Nun geht die Frankfurter Polizei Hinweisen nach, der FSV Frankfurt will die Untersuchungen unterstützen.

Die Frankfurter Polizei geht einem Hinweis auf verdächtige Sportwetten in der Fußball-Regionalliga Südwest nach. Das hat die Polizei dem Hessischen Rundfunk bestätigt. Dabei geht es um das Spiel des FSV Frankfurt gegen den TSV Steinbach Haiger vor zwei Wochen. Bei der Partie hatte es auffällige Geldbewegungen auf dem Wettmarkt gegeben.

Wie zunächst der Kicker berichtete, waren auf mehreren Wettportalen auffällig hohe Beträge auf eine Halbzeitführung des TSV Steinbach Haiger gesetzt worden. Zudem habe ein asiatischer Anbieter die Wette aufgrund ungewöhnlicher Umsätze vom Markt genommen. Steinbach ging beim FSV tatsächlich mit 2:0 in die Pause, am Ende hieß es 3:0. Der Kicker schreibt am Montag von einem Wetteinsatz von knapp 40.000 Euro.

"Das hat uns vollkommen überrascht"

Offensichtlich verdächtiges Verhalten war im Spiel aber nicht auszumachen, weder gab es krasse Abwehrfehler noch strittige Schiedsrichter-Entscheidungen. "Das hat uns vollkommen überrascht. Mit so etwas in Verbindung gebracht zu werden, ist nicht schön", sagte FSV-Geschäftsführer Robert Lempka im Gespräch mit dem hr-sport am Samstag.

Man habe von den Untersuchungen auch erst aus den Medien erfahren. "Wir harren der Dinge. Wir sind noch kein Teil der Ermittlungen. Wir wurden noch von keiner Stelle kontaktiert. Es gab wohl ungewöhnliches Wettverhalten auf asiatischen Plattformen. Das wird untersucht. Wir unterstützen die Untersuchungen, wenn wir gefragt werden", so Lempka weiter. Neben der polizeilichen Ermittlungen will zudem die Regionalliga einen Sonderermittler einsetzen.

"Das interessiert uns nicht"

Sportlich hat sich der FSV von dem drohenden Wettskandal nicht beeindrucken lassen, die Bornheimer gewannen ihr Heimspiel gegen Aalen mit 3:0. "Es hat keinen belastet. Was neben dem Platz geredet wird, interessiert uns nicht", sagte FSV-Spieler Malik McLemore.