Dritter Kreuzbandriss Schwere Verletzung bei Eintracht-Stürmer Kalajdzic Stand: 19.02.2024 13:54 Uhr

Sasa Kalajdzic erleidet beim Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg den insgesamt dritten Kreuzbandriss seiner Karriere und fällt damit mehrere Monate aus. Ob der Stürmer jemals wieder für Eintracht Frankfurt aufläuft, ist fraglich.

Neuzugang Sasa Kalajdzic hat sich am Sonntag beim Gastspiel von Eintracht Frankfurt beim SC Freiburg (3:3) wie befürchtet einen Kreuzbandriss und einen Riss des Außenbandes im rechten Knie zugezogen. Wie die Hessen am Montag mitteilten, fällt der österreichische Angreifer auf unbestimmte Zeit aus. Für Kalajdzic, der im Winter auf Leihbasis von den Wolverhampton Wanderers zur Eintracht gewechselt war, ist es bereits der dritte Kreuzbandriss seiner Karriere.

Kalajdzic vom Pech verfolgt

Besonders bitter: Kalajdzic zog sich die schwere Knieverletzung jeweils in den Anfangsphasen bei seinen neuen Clubs zu. Nach seinem Wechsel zum VfB Stuttgart im Sommer 2019 erwischte es ihn in der Vorbereitung in einem Testspiel, bei den Wolves riss das Kreuzband drei Jahre später direkt nach wenigen Minuten im ersten Premier-League-Spiel. Beide Male im linken Knie.

Bei der Eintracht dauerte es nun wenige Wochen bis zu dieser Schock-Diagnose. Kalajdzic war am Sonntag in der Anfangsphase ohne gegnerische Einwirkung umgeknickt und musste ausgewechselt werden. Den Rest der Partie verfolgte er mit einer Knieschiene auf der Ersatzbank, nach Schlusspfiff ging es direkt ins Krankenhaus. Nun ist die Saison für den 26-Jährigen gelaufen, auch die Europameisterschaft in Deutschland im kommenden Sommer ist für ihn kein Thema mehr.

Zukunft von Kalajdzic offen

Wie es nach dieser Spielzeit für Kalajdzic weitergeht, ist fraglich. Kalajdzic, für den die Eintracht keine Kaufoption aushandeln konnte, steht in Wolverhampton noch bis 2027 unter Vertrag. Ob sich die Eintracht trotz der Verletzung um eine Verpflichtung bemüht, ist aktuell völlig offen. Nicht auszuschließen also, dass das Spiel in Freiburg das letzte von Kalajdzic im Frankfurter Trikot war.