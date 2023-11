Einzug in Europapokal HSG Bensheim/Auerbach erfüllen sich Traum vom Europapokal Stand: 20.11.2023 09:48 Uhr

Riesen Freude bei den Handballerinnen der HSG Bensheim-Auerbach. Sie stehen in der Gruppenphase der EHF European League. Für Trainerin Heike Ahlgrimm ist ein großer Schritt in der Entwicklung des Klubs.

Wenn nach Spielende buntes Konfetti auf dem Feld liegt, ist das meist ein Zeichen für einen großen Sieg: Genau so einen haben die Handballerinnen der HSG Bensheim-Auerbach am Sonntag eingefahren. Durch das 28:25 im Rückspiel beim VfL Oldenburg ziehen die Südhessinnen in die Gruppenphase der EHF European League ein.

Die Qualifikation fürs internationale Geschäft, wurde nach der Schlusssirene ausgiebig gefeiert: So sprangen sie über das Oldenburger Parkett und zündeten eine Konfettikanone. "Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht. Wir genießen das", sagte Bensheims Trainerin Heike Ahlgrimm nach dem Spiel beim Handball-Sender "sprungwurftv".

"Wir spielen international. Das ist was ganz besonderes"

Mit dem Einzug in den Europapokal haben ihre Spielerinnen Vereinsgeschichte geschrieben. Noch nie haben die Flames europäisch gespielt. "Wenn ich überlege, wo wir herkommen: Wir haben vor fünf, sechs Jahren noch in der zweiten Liga gespielt, und jetzt spielen wir international. Das ist etwas ganz besonderes", fasste Ahlgrimm zusammen.

Mit Blick auf das Rückspiel in Oldenburg überzeugten die Bensheimerinnen insbesondere durch eine starke Defensivarbeit. So ließen sie in der ersten Halbzeit lediglich zwölf Treffer zu. "Wir haben in der Abwehr richtig gut gestanden und der Rest geht alleine bei uns", sagte Flames-Torhüterin Helen van Beurden am Mikrofon von "sprungwurftv".

Große Gegner warten ab Anfang Januar

Die Reise durch Europa wird für die Handballerinnen aus Südhessen Anfang Januar starten. Gegen wen sie in der Gruppenphase spielen werden, ist noch nicht klar. Am 23. November (11 Uhr) werden das die Loskugeln entscheiden.

Klar ist aber jetzt schon, dass große Gegner möglich sind, wie beispielsweise Neptunes Nantes aus Frankreich oder auch Lokomotiva Zagreb. Aus Deutschland wird nur eine Kugel im Lostopf sein: die Flames aus Bensheim-Auerbach.