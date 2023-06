Hesse bei der Handball-U21-WM Hesse Ole Pregler motiviert sich mit ganz besonderen Bildern Stand: 29.06.2023 14:16 Uhr

Am Donnerstag kämpfen die deutschen Nachwuchshandballer um den Einzug ins WM-Halbfinale. Mittendrin: Ole Pregler aus Melsungen, der eine schmerzhafte Erfahrung hinter sich und eine wundervolle vor sich hat.

Ole Pregler greift auf eine besondere Motivation vor den Spielen zurück: Der 21 Jahre alte Handballer aus Magdeburg schaut sich Ultraschallbilder an, er wird bald Vater eines Sohnes. "Das gibt mir noch mehr Ansporn, alles zu geben", sagte er bei Eurosport. Pregler und die deutsche U21-Nationalmannschaft treffen am Donnerstag im WM-Viertelfinale auf Dänemark (21 Uhr). Die Partie findet in Berlin statt, schon in der Vorrunde hatten die Zuschauer beim Heimturnier für eine besondere Atmosphäre gesorgt. "Die Stimmung ist mega, ich muss den Fans ein Lob aussprechen. Wir bieten aber auch viel und spielen attraktiven Handball", sagt Pregler.

Unter den Zuschauern befindet sich bei jedem Spiel auch Mutter Kerstin, die im Gespräch mit dem hr-sport sagt: "Es ist aufregend und macht uns unglaublich stolz. In Magdeburg konnte Ole gleich nach den Spielen zu uns kommen, um alles zu analysieren." Neben der Familie stehe der Freundeskreis aus der Heimat hinter ihm, betonte der Filius selbst.

Zusammenhalt als Schlüssel

Die Heimat ist Melsungen in Nordhessen. Bis zum Jahr 2021 agierte der Rückraumspieler auch für die hiesige MT, wechselte dann aber nach Gummersbach, zunächst leihweise, seit diesem Sommer fest. Nicht nur beim VfL konnte Pregler auf sich aufmerksam machen, er gehörte auch zu sämtlichen Junioren-Nationalmannschaften.

Pregler und sechs andere Spieler hatten 2019 beim European Youth Olympic Festival Silber gewonnen. "Es ist schön, dass ein großer Teil aus der U17 bis heute zusammengeblieben ist", so Pregler dazu. Bundestrainer Martin Heuberger erzählte, dass die Spieler auch außerhalb der Halle viel Zeit miteinander verbringen würden: "Der Teamgeist macht diesen Doppeljahrgang aus."

Entwarnung nach Behandlung

Der Zusammenhalt machte sich auch in den bisherigen Ergebnissen bemerkbar: fünf Spiele, fünf Siege gegen Kroatien, Frankreich, Algerien, Tunesien und Libyen. Der Hesse Pregler stand in allen Partien auf der Platte, musste aber gerade im ersten Spiel lange behandelt werden. "Das war ein kurzer Schock nach einem unvermittelten Griff in den Arm. Aber es war alles heile und auch wieder alles gut", gab Pregler Entwarnung.

Er wird am Donnerstag mit vollem Körpereinsatz gefordert sein, wenn es gegen den Nachwuchs des dreifachen Weltmeisters Dänemark geht. Mit einem Sieg winkt das Finalwochenende in Berlin. Pregler schöpft Optimismus aus den vergangenen Auftritten gegen die Dänen, wie er handball-world erklärte: "Wir haben zwei Testspiele gegen sie gehabt, die haben wir deutlich gewonnen. Aber ich denke, hier wird es ein sehr, sehr enges Spiel."