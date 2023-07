Konkurrent wirbt Wohlrab ab Handball: Kneer übernimmt Cheftrainer-Posten beim TV Hüttenberg Stand: 12.07.2023 15:50 Uhr

Überraschender Trainerwechsel beim TV Hüttenberg: Der Handball-Zweitligist verliert mitten in der Saisonvorbereitung seinen Coach. Ersatz kommt nun aus den eigenen Reihen.

Der TV Hüttenberg wird mit einem neuen Cheftrainer in die kommende Saison gehen. Der Handball-Zweitligist teilte am Mittwoch mit, dass der bisherige Co-Trainer Stefan Kneer das Amt übernehmen wird. Denn sein Chef Johannes Wohlrab hatte den Klub überraschend in Richtung Eulen Ludwigshafen verlassen, wo er am Mittwochmittag vorgestellt wurde.

Überraschung eine Woche vor Trainingsbeginn

"Joh ist am vergangenen Freitag auf uns zugekommen und hat uns berichtet, dass ihm ein Angebot aus Ludwigshafen vorliegt, welches er gerne annehmen würde. Natürlich kam dieses Anliegen für uns alle sehr überraschend. Knapp eine Woche vor dem Trainingsbeginn stehen üblicherweise andere Themen auf der Agenda", sagte Geschäftsführer Timm Schneider, der selbst erst seit dem 1. Juli im Amt ist. "Wir haben uns daraufhin in der Geschäftsleitung besprochen und gemeinsam mit dem Beirat festgelegt, dass wir Joh diesbezüglich keine Steine in den Weg legen wollen."

Auch der Sportliche Leiter Florian Laudt brachte Verständnis für den Wechselwunsch auf. "Mich schmerzt der Verlust von Johannes menschlich als auch fachlich, aber wir sind ein Ausbildungsverein und Joh ist ein sehr ehrgeiziger Trainer, der sich ambitionierte Ziele gesteckt hat", sagte er. "Bei einer Spitzenmannschaft wie den Eulen Ludwigshafen kann er zweifelsohne den nächsten Schritt in seiner noch jungen Trainerkarriere gehen." Wohlrab war seit 2018 im Trainerstab von Hüttenberg, seit 2021 hatte er den Cheftrainer-Posten inne.

Kneer soll "weiter Fuß in diesem Job fassen"

Den neuen Mann hat der TV Hüttenberg in den eigenen Reihen gefunden: Stefan Kneer wird nun als Cheftrainer an der Seitenlinie stehen. Für den 37-Jährigen kam die neue Aufgabe sehr überraschend. "Dass sich die Möglichkeit ergibt, das Traineramt übernehmen zu können, war sicher nicht zu erwarten", sagte er.

Kneer war von 2020 bis 2022 selbst Spieler des TVH. Zuvor war er in der Bundesliga unter anderem beim SC Magdeburg, den Rhein-Neckar Löwen und der HSG Wetzlar aktiv. In diesem Jahr schloss er seine A-Lizenz-Ausbildung ab. "Wir freuen uns, ihm die Chance geben zu können, nun als hauptverantwortlicher Trainer weiter Fuß in diesem Job zu fassen", so Schneider. Laudt ergänzte: "Wir sind menschlich und fachlich total überzeugt von Stefan. Er ist mit allen Abläufen vertraut, kann also gleich voll durchstarten und zudem seine Erfahrung an unsere jungen Spieler weitergeben."