FUSSBALL 2000 - Der Eintracht-Videopodcast FUSSBALL 2000: Was ist los bei Eintracht Frankfurt? Stand: 05.02.2024 18:06 Uhr

Eintracht Frankfurt legt einen blutleeren Auftritt in Köln hin und verpasst die Chance, in der Tabelle endgültig oben anzudocken. Die Jungs von FUSSBALL 2000 diskutieren, was bei den Hessen aktuell eigentlich das Problem ist und was schleunigst besser werden muss.

Auch in dieser Saison immer montags und nach dem Spiel: FUSSBALL2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt blamiert sich in Köln mit 0:2. Schon die Aufstellung sorgt bei vielen Fans für Kopfschütteln, die Leistung von ist dann völlig indiskutabel. Woran liegt es, dass die Eintracht vor allem gegen Gegner aus dem Tabellenkeller so schwach spielt? Haben die Hessen ein Problem mit der Einstellung? Oder ist die Spielanlage der Knackpunkt? Basti, Stephan und Chris diskutieren den Auftritt der Eintracht in Köln, fragen sich, was demnächst besser laufen muss und ob Dino Toppmöller schon zur Diskussion steht.