FUSSBALL 2000 – der Eintracht-Videopodcast FUSSBALL 2000: Toppmöller bleibt Eintracht-Trainer

FUSSBALL 2000: Toppmöller bleibt Eintracht-Trainer Stand: 03.06.2024 18:12 Uhr

Eintracht Frankfurt geht mit Dino Toppmöller als Trainer in die neue Saison. FUSSBALL 2000 diskutiert die Chancen und Risiken der Entscheidung und debattiert, was passieren muss, damit die Eintracht in der kommenden Saison erfolgreicher ist.

Eintracht Frankfurt hält an Dino Toppmöller fest, ein Rauswurf war offenbar kein Thema. Basti, Marvin und Stephan diskutieren die Entscheidung von Markus Krösche, mit Toppmöller in die nächste Saison zu gehen.

Welche Chancen bietet ein weiteres Jahr Toppmöller, welche Risiken gibt es. Was muss in der Sommerpause passieren, damit die Eintracht in der kommenden Saison die Fans wieder mehr emotionalisiert. Kann vielleicht ein erfahrener Co-Trainer Dino Toppmöller gut tun? Und ist vielleicht die nun feststehende Qualifikation für die Europa League das, was das Umfeld wieder anzünden kann? Das und mehr besprechen die Jungs von FUSSBALL 2000 in der neuen Folge.