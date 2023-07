FUSSBALL 2000 – der Eintracht-Videopodcast FUSSBALL 2000: So gut läuft die Vorbereitung wirklich! Stand: 31.07.2023 18:32 Uhr

Eine intensive Woche liegt hinter Eintracht Frankfurt! Viele neue Gesichter und viele neue Ideen prägten das Trainingslager. FUSSBALL2000 zieht Bilanz: Welche Stars konnten besonders überzeugen und für wen wird es eng mit Spielzeit?

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Keine zwei Wochen sind es noch bis zum ersten Pflichtspiel! Im Trainingslager in Österreich hat Eintracht Frankfurt intensiv am Feintuning gearbeitet. Klar ist: viele neue Gesichter treffen auf viele neue Ideen des neuen Trainers Dino Toppmöller. FUSSBALL2000 diskutiert: Wer hat sich in der entscheidenden Phase der Vorbereitung ganz besonders in den Fokus gespielt? Welchem Star droht dagegen die Bank oder die Tribüne? Und wie genau sieht die Eintracht-Mannschaft Stand heute personell und taktisch aus? Basti, Phil und Special Guest Christopher Michel geben Antworten und entwickeln dabei maximale Vorfreude auf den Saisonstart.