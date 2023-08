FUSSBALL 2000 – der Eintracht-Videopodcast FUSSBALL 2000: Eintracht Frankfurt vor wichtigster Woche der Saison Stand: 28.08.2023 18:03 Uhr

In einem intensiven Rhein-Main-Duell holt Eintracht Frankfurt in der Nachspielzeit einen gefühlten Sieg, hat aber weiter sehr viel Luft nach oben. Doch das ist erst der Anfang einer wilden Woche. FUSSBALL2000 fragt: Welche Stars gehen und wer muss noch kommen?

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Das war hitzig, das war intensiv. Und ein Sieg der Moral: Eintracht Frankfurt holt beim Nachbarn in Mainz dank Omar Marmoush ein Last-Minute-Unentschieden in Unterzahl. Dennoch bleiben viele Fragen. Denn die neue Eintracht braucht noch deutlich mehr Zeit, um sich zu finden. Problematisch, denn das Transferfenster ist noch immer nicht zu. Es dürfte also eine wilde Woche werden.

FUSSBALL2000 diskutiert: Was muss noch passieren in Sachen Zugänge? Wie ist die Situation bei den potenziellen Abgängen Jesper Lindström und Randal Kolo Muani? Und wie schwer wird das eigentlich so brutale wichtige Playoff-Rückspiel gegen Levski Sofia, das schon fast zur Nebensache wird? Basti und Phil treffen sich am beliebtesten After-Work-Spot Frankfurts, um euch völlig nüchtern heiß zu machen für eine richtungsweisende Eintracht-Woche.