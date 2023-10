FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast FUSSBALL 2000: Das Dino- Zwischenzeugnis Stand: 16.10.2023 18:05 Uhr

Etwas über 100 Tage ist Dino Toppmöller Trainer von Eintracht Frankfurt. Die Jungs von FUSSBALL 2000 lehnen sich zurück und ziehen ein gemütliches Zwischenfazit.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Kuschelatmosphäre bei FUSSBALL 2000: Nach 100 Tagen Dino Toppmöller lehnen sich Basti und Stephan gemütlich zurück und ziehen in aller Ruhe ein Zwischenfazit der bislang absolvierten Saison. Was läuft gut, wo hakt es noch? Wie waren die Voraussetzungen für Toppmöller? War der Umbruch zu groß? Und was wird im Winter passieren?