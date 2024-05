FUSSBALL 2000 – der Eintracht-Videopodcast FUSSBALL 2000 – der Eintracht-Videopodcast: Unzufrieden nach Europa Stand: 13.05.2024 18:17 Uhr

Eintracht Frankfurt macht in Mönchengladbach zwar einen Schritt in Richtung Europa League. Durch den deutlichen Sieg von Hoffenheim ist aber noch nichts klar. Verspielen die Hessen gegen Leipzig noch das sicher geglaubte Ticket ins Glück?

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt spielt gegen Borussia Mönchengladbach zum 13. Mal in dieser Saison Unentschieden. Zwar bringt das 1:1 Eintracht Frankfurt einen Schritt näher in Richtung Europa League, durch den deutlichen Sieg von Hoffenheim in Darmstadt ist aber noch lange nichts klar. Verspielt Eintracht Frankfurt gegen Leipzig noch das sicher geglaubte Ticket ins Glück?



FUSSBALL 2000 fragt sich: Wie viele Chancen will Eintracht Frankfurt noch ungenutzt lassen? Und: Muss Eintracht Frankfurt am Ende Saison Konsequenzen aus der spielerisch unzureichenden Leistung der letzten Monate ziehen?