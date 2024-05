FUSSBALL 2000 – der Eintracht-Videopodcast FUSSBALL 2000 – der Eintracht-Videopodcast: Der Fehlerteufel schlägt wieder zu Stand: 06.05.2024 18:02 Uhr

Eintracht Frankfurt bringt sich mit individuellen Fehlern immer wieder um den Lohn für ihre Mühen. Die Jungs von FUSSBALL 2000 fragen sich, ob auch Trainer Dino Toppmöller Mitschuld trägt.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt musste am Sonntagnachmittag gegen Bayer Leverkusen eine herbe 1:5-Klatsche einstecken. Und wieder waren es individuelle Patzer, die die Hessen um den Lohn gebracht haben. Es sind diese Fehler, die sich seit Wochen und Monaten bei der Eintracht einschleichen. Der Fehlerteufel schlägt immer wieder zu.

FUSSBALL2000 fragt sich, welchen Anteil Trainer Dino Toppmöller an diesen ständigen Patzern hat. Können die Mannschaft die Fehler abstellen und am Samstag (15.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach den Einzug in die Europa League endgültig fixieren? Oder brennt bei einer weiteren Niederlage endgültig der Baum?