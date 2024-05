Ex-Sportchef des FSV Frankfurt FSV Frankfurt: Ex-Sportchef Brendel heuert bei Dynamo Dresden an Stand: 22.05.2024 17:14 Uhr

Thomas Brendel steigt auf: Der erst am Wochenende freigestellte Ex-Sportchef des Viertligisten FSV Frankfurt heuert beim Drittligisten Dynamo Dresden an. Es wartet einiges an Arbeit auf ihn.

Thomas Brendel wird der neue starke Mann des Fußball-Drittligisten Dynamo Dresden. Der 48-Jährige, der jahrelang als Sportlicher Leiter beim FSV Frankfurt arbeitete, übernimmt zum 1. Juni den Posten als Geschäftsführer Sport und folgt auf Ralf Becker, der Anfang März entlassen worden war. Brendel selbst war erst am Samstag wegen der Gespräche mit Dynamo vom FSV freigestellt worden.

Am Mittwochmittag hatten die Bornheimer zudem mitgeteilt, sich auf Brendels Wunsch zur Auflösung des Arbeitsvertrages zum 31. Mai 2024 geeinigt zu haben. "Nach vielen Jahren beim FSV Frankfurt freue ich mich auf neue Herausforderungen", wurde Brendel in der Mitteilung der Frankfurter zitiert.

Brendels Aufgabe: den Kader schnell verstärken

Brendel werde die "Verantwortung für den gesamten sportlichen Bereich der SGD" übernehmen, teilten nun die Dresdner mit. "Wir haben uns bei unserem Auswahlprozess in den zurückliegenden Wochen intensiv mit verschiedenen Bewerbern beschäftigt und uns am Ende für Thomas Brendel entschieden, da wir davon überzeugt sind, mit ihm in den kommenden Jahren unsere Ziele im sportlichen Bereich zu erreichen", sagte Dynamos stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Michael Ziegenbalg.

Dynamo hatte als Tabellenvierter der vergangenen Saison die Rückkehr in die 2. Bundesliga knapp verpasst. Für ihn gelte es nun, "in Zusammenarbeit mit dem Trainerteam schnellstmöglich den Kader weiter zu verstärken", sagte Brendel. Am Sonntag hatten die Sachsen Thomas Stamm als neuen Coach präsentiert.