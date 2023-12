Folgenreicher Sieg in der Frauen-Bundesliga Frauen-Bundesliga: Eintracht Frankfurt erstmals auf Champions-League-Platz Stand: 11.12.2023 12:16 Uhr

Nicht nur die Eintracht-Männer hatten am Wochenende ihr fußballerisches Erweckungs-Erlebnis. Auch die Eintracht-Frauen landeten mit dem 3:1 gegen Hoffenheim einen sehr wichtigen Sieg. Erstmals in dieser Saison stehen sie nun auf einem Champions-League-Platz.

Was für ein Eintracht-Wochenende. Da schafften die Männer den sensationellen 5:1-Sieg gegen Bayern München. Doch das war noch lange nicht alles. Denn der 3:1-Erfolg der Eintracht-Frauenmannschaft im Bundesliga-Duell um den dritten Tabellenplatz gegen die TSG Hoffenheim war sportlich genauso wichtig. Denn nun stehen die Frankfurterinnen erstmals in diese Saison auf einem Champions-League-Platz.

Eintracht-Trainer Niko Arnautis strahlte nach dem Erfolg über das ganze Gesicht: "Die Art und Weise, wie wir gegen Hoffenheim - trotz zwischenzeitlichem Rückstand - gewonnen haben, ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Wir haben hochverdient gewonnen. Das ist ein besonderer Tag für uns."

Bei der Eintracht ist eine Entwicklung zu erkennen. Auch an den Duelle gegen Hoffenheim der vergangenen Monaten und Jahren ist das zu erkennen. In den bisherigen sieben Aufeinandertreffen war das 3:1 vom Sonntag überhaupt erst der zweite Sieg gegen Hoffenheim, und der erste derart überzeugende.

Eintracht zwischen Champions-League-Platz und Champions-League-Spiel

Die Eintracht ist angekommen. Angekommen auf dem dritten Tabellenplatz, der am Ende der Saison für die Champions-League-Qualifikation berechtigt. Das Arnautis--Team hat auch in dieser Saison eine Entwicklung hinter sich. Nach den Niederlagen gegen Essen und Wolfsburg zu Saisonbeginn hechelten die Hessinnen zunächst hinter den Top-Clubs hinterher. Nach dem vierten Spieltag Mitte Oktober stand die Eintracht noch auf dem neunten Tabellenplatz, nun auf Rang drei. Eine steile Entwicklung.

Nun geht es für die Eintracht-Frauen mit viel Selbstbewusstsein weiter. Nach dem Erreichen des Champions-League-Platzes in der Bundesliga steht am Mittwoch das wichtige Auswärtsspiel der aktuellen Champions-League-Gruppenphase bei Benfica Lissabon an.

"Natürlich haben wir viel Selbstbewusstsein"

Wenn man davon ausgeht, dass die Champions-League-Titelverteidigerinnen des FC Barcelona am Ende die Frankfurter Gruppe A als Erste abschließen werden, ist das Duell zwischen Benfica und der Eintracht wahrscheinlich das entscheidende um den begehrten zweiten Tabellenplatz, der am Ende ebenfalls zur Teilnahme an der K-o.-Phase berechtigt.

Das bedeutet: verlieren verboten in Lissabon. "Natürlich haben wir viel Selbstbewusstsein, aber wir wissen auch, dass jedes Spiel immer seine eigenen Gesetze hat. Wir wollen jedoch jetzt in den zwei Spielen gegen Lissabon im Idealfall den direkten Vergleich gewinnen", machte Arnautis das Ziel klar. Kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember, kann die Eintracht im zweiten Benfica-Spiel in Frankfurt im besten Fall schon eine Vorentscheidung für das Erreichen des Champions-League-Viertelfinales schaffen.