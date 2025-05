Das Wichtigste zum Heimspiel gegen St. Pauli Eintracht Frankfurt vor der Reise ins Ungewisse Stand: 11.05.2025 09:14 Uhr

Die Eintracht bekommt es am Sonntag mit dem FC St. Pauli zu tun. Viel mehr kann auch Dino Toppmöller seinen Spielern nicht mitgeben. Unter welchem Stern die Partie steht, wird sich erst kurz vor Anpfiff herausstellen. Das Wichtigste zum Spiel.

Eintracht Frankfurt trifft am Sonntag (17.30 Uhr) auf den FC St. Pauli. Ob der SGE ein harter Kampf um die Champions League bevorsteht oder das Bundesliga-Spiel zumindest für die Gastgeber ein lockeres Auslaufen wird – fast alles ist möglich und wird sich erst kurz vor Anpfiff herausstellen.

Die Ausgangslage

Das Personal

Das sagen die Trainer

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Die Statistik des Spiels

So verfolgen Sie die Partie

Die Highlights des Hinspiels

Die Ausgangslage

Schon am Samstag hätte das Spiel vom Matchball zur Champions League auf ein sportlich zu vernachlässigendes Schaulaufen heruntergestuft werden können. RB Leipzig spielte mit einem 0:0 in Bremen genau den Part, der dafür nötig gewesen wäre. Freiburg gewann aber in Kiel und hält die Eintracht so noch etwas auf Trab. Ein Sieg müsste es schon noch sein, um die Königsklasse klarzumachen. Vorher (15.30 Uhr) spielt allerdings Borussia Dortmund noch in Leverkusen. Sollten sie dort nicht gewinnen, könnte Frankfurt bereits kurz vor Anpfiff jubeln. Anschließend darf 90 Minuten für die Galerie gekickt werden.

Deutlich übersichtlicher ist die Lage für St. Pauli: Nach dem Sieg des 1. FC Heidenheim beträgt der Vorsprung der Hanseaten auf den Relegationsrang nur noch zwei Punkte. Dank der deutlich besseren Tordifferenz wäre schon mit einem Punkt der Klassenerhalt für die Hamburger praktisch sicher.

Das Personal

Für Mario Götze ist die Saison vorzeitig beendet. Zudem fehlt Kaua Santos (Kreuzbandriss). Ansonsten gibt es keine weiteren Veränderungen im Kader. Auf den Ausgang der Partie zwischen Leverkusen und Dortmund kann Dino Toppmöller kurzfristig nicht mehr reagieren. Selbst wenn der Einzug in die Champions League schon kurz vor Beginn des Spiels feststehen sollte, wird er also seine beste Elf ins Rennen schicken. Für große Veränderungen gegenüber der Vorwoche gibt es keine Anzeichen.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte die Eintracht gegen St. Pauli spielen.

Die ohnehin umfangreiche Ausfallliste bei den Gästen wird durch die Gelb-Rot-Sperren von Torhüter Nikola Vasilj und Siebe van der Heyden sowie die Verletzung von Elias Saad noch ein wenig länger.

So könnte St. Pauli spielen: Voll - Nemeth, Wahl, Ritzka - Saliakas, Boukhalfa, Smith, Treu - Gulavogui, Sinani, Weißhaupt

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "St. Pauli hat eine sehr gute defensive Stabilität und sie stellen sich in jedem Spiel gut auf den Gegner ein. Auch nach vorne haben sie gute Abläufe und Ideen. Wir sollten mit Spannung und Schärfe in dieses Spiel reingehen, weil wir wissen, dass St. Pauli auswärts durchaus schon überrascht hat."

Alexander Blessin (St. Pauli): "Wir dürfen ihnen keine Umschaltmomente geben und brauchen Klarheit im Gegenpressing. Im Hinspiel haben wir über 90 Minuten eine gute Leistung gezeigt. Daran wollen wir anknüpfen. Ich freue mich auf eine tolle Atmosphäre im Stadion."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Hugo Ekitiké steht bei der Eintracht ohnehin im Fokus. Allein in den vergangenen vier Bundesligapartien sammelte der Franzose fünf Scorerpunkte. Nun machen sehr konkrete Gerüchte über einen Abgang im Sommer die Runde, der der SGE bis zu 100 Millionen Euro in die Kasse spülen könnte. Bislang machte der 22-Jährige aber nicht den Eindruck, sich von solchen Zahlenspielen verunsichern zu lassen. Eine besondere Partie wird es für Igor Matanovic. Der gebürtige Hamburger spielte von 2010 bis 2023 für den FC St. Pauli.

Bei den Gästen werden die Blicke vor allem auf Ben Voll gerichtet sein. Der 24-Jährige wird den gelb-rot-gesperrten Stammkeeper Nikola Vasilj ersetzen und bestreitet sein erstes Bundesliga-Spiel von Beginn an.

Die Statistik des Spiels

Gegen Aufsteiger sah die Eintracht in der jüngeren Vergangenheit besonders gut aus. Seit 14 Spielen haben die Hessen gegen Liganeulinge nicht mehr verloren (elf Siege, drei Unentschieden). Andererseits sammelte der FC St. Pauli in dieser Saison besonders auf fremder Wiese fleißig Punkte (17). Schon jetzt ein Vereinsrekord.

So verfolgen Sie die Partie

Auf sportschau.de gibt's das Spiel live im Ticker und im Audiostream. Im Bewegtbild überträgt der Bezahlsender DAZN.

Die Highlights des Hinspiels