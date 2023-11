Football Football: Galaxy verabschiedet Quarterback Sullivan Stand: 08.11.2023 21:06 Uhr

Die Frankfurt Galaxy und Quarterback Jakeb Sullivan gehen ab sofort getrennte Wege. Das gab der Klub über Instagram bekannt.

Die Frankfurt Galaxy verliert ihren Quarterback Jakeb Sullivan. Das gab der hessische ELF-Klub am Mittwochabend auf Instagram bekannt. "Wir wollen uns bei Jakeb Sullivan für die vergangenen drei Jahre bedanken. Er war ein Anführer auf und neben dem Platz und wir sind dankbar für den Einfluss, den er auf unser Team und den Klub hatte", schrieb die Galaxy bei Instagram. Auf den Abschied habe man sich einvernehmlich verständigt.

Der US-Amerikaner war 2021 von den Marburg Mercenaries an den Main gewechselt. Zuvor spielte er in den USA College-Football für die South Dakota Mines. In Frankfurt wurde Sullivan zur prägenden Figur des Teams und gewann mit den Hessen 2021 die neu gegründete European League of Football. Wohin es ihn nun zieht, ist noch nicht bekannt.