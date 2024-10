European League Melsungen siegt und bangt um Regisseur Darmoul Stand: 15.10.2024 20:19 Uhr

Die MT Melsungen überrollt Skopje und feiert im zweiten Spiel der European League den zweiten Sieg. Eine Verletzung von Neuzugang Amine Darmoul trübt aber die Freude.

Die MT Melsungen hat am Dienstagabend einen Kantersieg in der European League eingefahren. Die Nordhessen setzten sich in eigener Halle mit 34:18 gegen Vardar Skopje durch und behaupteten damit Platz eins in der Gruppe.

Beste Werfer waren Adrian Sipos, Elvar Jonsson und Ian Barrufet mit jeweils fünf Toren. Nächster Gegner ist am 22. Oktober (20.45 Uhr) in Kassel Valur Reykjavik aus Island.

Darmoul und Kastening verletzt

Überschattet wurde der klare Erfolg jedoch durch eine möglicherweise schwere Verletzung von Regisseur Amine Darmoul. Der Neuzugang verdrehte sich bereits in der Anfangsphase der Partie das Knie und musste umgehend ins Krankenhaus. Eine Diagnose steht derzeit noch aus. Rechtsaußen Timo Kastening stand zudem wegen Knieproblemen nicht im Kader.