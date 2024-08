Europa League Europa League: Wiedersehen mit Evan N'Dicka und attraktive Lose für Eintracht Frankfurt Stand: 30.08.2024 13:31 Uhr

Eintracht Frankfurt trifft in der Europa League unter anderem auf die AS Rom mit Evan N'Dicka. Außerdem gibt es Reisen nach Istanbul und Lyon. Daheim warten machbare Aufgaben. Hier geht es zur Übersicht.

Eintracht Frankfurt hat attraktive Auswärtspartien in der Gruppenphase der Europa League zugelost bekommen. Für die Hessen geht es nach Rom zur AS, bei der der Ex-Frankfurter Evan N'Dicka spielt. Außerdem treten die Hessen in Lyon an und bei Besiktas in Istanbul. Daheim erwarten die Frankfurter Slavia Prag, Pilsen, Ferencvaros Budapest und den lettischen Klub FS aus Riga.

Trainer Dino Toppmöller sagte am Freitag auf der Pressekonferenz: "Es gibt jetzt nicht so das Los, auf das wir uns am meisten freuen. Die Auswärtsspiele sind alle interessant, die Heimspiele sind auch Herausforderungen. Mit unserem Publikum im Rücken wollen wir da wieder Feststage draus machen."

Das ergab die Auslosung am Freitag:

Slavia Prag (H),

Roma (A),

Ferencvaros (H)

Lyon (A)

Viktoria Pilsen (H)

Midtjylland (A)

Rigas Futbola Skola (H)

Besiktas (A)

So sieht der Rahmenterminplan aus: 1. Spieltag 25./26.9..; 2. Spieltag 3.10.; 3. Spieltag 24.10.; 4. Spieltag: 7.11.; 5. Spieltag: 28.11.; 6. Spieltag: 12.12.; 7. Spieltag: 23.1.; 8. Spieltag: 30.1.

Die genaue Terminierung der Partien soll am Samstag erfolgen. Jeder der 36 Clubs - bislang waren es 32 - spielt viermal im eigenen Stadion und viermal auswärts. Die ersten acht Teams der Tabelle sind am Ende der Ligaphase für das Achtelfinale qualifiziert. Die Clubs auf den Tabellenplätzen 9 bis 24 spielen in einer K.-o.-Zwischenrunde um das Weiterkommen.

Der erste Spieltag steigt am 25./26. September. Die Ligaphase endet am 30. Januar 2025. Das Finale findet am 21. Mai kommenden Jahres in Bilbao statt. Hier gibt es einen Überblick zum neuen Modus: