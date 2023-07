Erstes Mannschaftstraining am Mittwoch Erstes Mannschaftstraining am Mittwoch: Eintracht Frankfurt startet mit Riesen-Euphorie Stand: 12.07.2023 07:14 Uhr

Die Euphorie rund um die Eintracht ist gigantisch. Die Verpflichtungen von Robin Koch und vor allem Ellyes Skhiri lassen die Fans jubeln. Nun geht es am späten Mittwochvormittag erstmals auf den Platz. Doch zahlreiche Spieler fehlen.

Derzeit muss man schnell sein als Eintracht-Fan. Wer den neuen Trainer Dino Toppmöller und die neuen Stars Ellyes Skhiri oder Robin Koch leibhaftig sehen möchte, der darf nicht lange zögern. Für das Testspiel am 22. Juli in Fulda beim Regionalligisten SG Barockstadt waren die Eintrittskarten nach gut zehn Minuten ausverkauft. Beim Trainingsauftakt jetzt am Mittwoch ging alles noch schneller.

Die angebotenen 1000 kostenlosen Eintrittskarten für die erste Trainingseinheit der neuen Saison am Eintracht-Stadion waren in der Rekordzeit von fünf Minuten weg. Alle wollen die Eintracht sehen. Auch wenn man die Diskussionen in den sozialen Netzwerken sieht, wird eines schnell klar: Die Euphorie rund um die Adlerträger kennt derzeit keine Grenzen.

Zehn Spieler fehlen beim Trainingsauftakt

Die Fans werden einige neue Spieler zum ersten Mal auf Trainingsplatz sehen: Hugo Larsson, der von Malmö FF zur Eintracht stieß, Koch von Leeds United und Skhiri vom 1. FC Köln. Zwei Neue sind ab 11 Uhr allerdings nicht dabei: Stürmer Omar Marmoush und Abwehrspieler Willian Pacho. Marmoush war mit der ägyptischen Nationalmannschaft, Pacho mit Ecuador unterwegs. Beide werden deshalb erst am kommenden Montag in Frankfurt erwartet.

Gleiches gilt für die anderen Nationalspieler der Eintracht: Auch Kevin Trapp, Faride Alidou, Jesper Lindström, Djibril Sow, Rafael Borré und Randal Kolo Muani werden beim Trainingsauftakt der Eintracht fehlen. Mit dabei ist dagegen Mario Götze, der bei den vergangenen beiden Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft nicht im Kader war.

Damit haben insgesamt acht Nationalspieler ihren ganz persönlichen Trainingsauftakt in Frankfurt erst am 17. Juli. Dazu kommen die Verletzten: Sowohl Ansgar Knauff (Schlüsselbeinbruch) als auch Lucas Alario (Knie-OP) fallen weiterhin aus.

Verhandlungen um Hertha-Stürmer Ngankam gestalten sich zäh

In den kommenden Tagen könnte mit Hertha-Stürmer Jessic Ngankam ein weiter Neuzugang nach Frankfurt kommen. Dass Ngankam schon beim Traininingsauftakt dabei sein wird, ist nach Informationen des hr-sport jedoch sehr unwahrscheinlich.

Die Eintracht und der 22-jährige Stürmer sind sind einig, was fehlt ist eine Übereinkunft zwischen der Eintracht und der Hertha. Die Verhandlungen gestalten sich zäh. Dabei geht es auch um die Höhe der Ablösesumme, denn Ngankam hat bei den Berlinern eigentlich noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025. Die Ablösesumme soll zwischen vier und fünf Millionen Euro liegen.

Erst Toppmöller-Ansprache, dann Training

Also - erstmal ohne Ngankam. Dafür mit Toppmöller an vorderster Front. Der Mittwoch beginnt mit einer Ansprache des neuen Cheftrainers. Toppmöller wird seine Spieler um sich versammeln, um sich vorzustellen und ihnen die ersten Gedanken mit auf den Weg zu geben. Auf den Weg auch zum Trainingsplatz an der Wintersporthalle. Geplant ist eine etwa 90-minütige Trainingseinheit.

Mit dabei sein werden übrigens auch ein paar mehr oder wenige Bekannte, die die Fans wahrscheinlich gar nicht mehr so auf dem Schirm haben: Die verliehenen Jens Petter Hauge, Ali Akmann, Jérôme Onguéné und Igor Matanovic haben die Leistungstests durchlaufen und werden - aller Voraussicht nach - bei der ersten Trainingseinheit von Dino Toppmöller auf dem Platz stehen.