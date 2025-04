European League of Football ELF: Darauf können sich die Fans von Frankfurt Galaxy schon jetzt freuen Stand: 24.04.2025 07:23 Uhr

In nicht einmal einem Monat beginnt die neue Saison in der European League of Football. Bei Frankfurt Galaxy ist vieles anders als zuvor, auf einige Neuerungen können sich die Fans aber besonders freuen.

Frankfurt Galaxy hat sich in der European League of Football (ELF) neu erfunden. Nach der letztjährigen Katastrophen-Saison haben die Hessen alles hinterfragt und vieles geändert. Neues Trainer-Team, neuer sportlicher Leiter, neue Import-Spieler, neue Trikots. Für die Football-Fans der Region gibt es in der Saison 2025 einiges zu entdecken. Auf diese drei Typen können sich die Galaxy-Anhänger schon heute freuen:

1. Terry Wright

Coach Andrus und Sportdirektor Thomas Kösling loben Terry Wright in den höchsten Tönen. Der US-Amerikaner ist vielseitig einsetzbar, kann mit seinem Speed (Kösling: "eine schnellere Version von Markell Castle") über außen gefährlich werden und mit seiner Beweglichkeit auch auf der Slot-Position eingesetzt werden und die Feldmitte angreifen. "Er wird Plays machen, nicht nur als Receiver, sondern auch als Punt- und Kick-Returner", verspricht Coach Andrus.

Hinzukommt, dass Wright viel Energie mitbringt. Manchmal vielleicht sogar zu viel. "Wir müssen ihn auf jeden Fall von Koffein fernhalten", scherzt sein Trainer. Klappt das, ist der 28-Jährige aber eine echte Persönlichkeit auf dem Feld. Schon in den ersten Trainings mit dem neuen Team ergriff Wright häufig das Wort, dirigierte die unerfahrenen Spieler, half ihnen, sich zurechtzufinden. "Er ist fast schon eine Art Spielertrainer", lobt Andrus.

Terry Wright wird als echter Unterschiedspieler angepriesen.

2. Sandro Platzgummer

Runningback Sandro Platzgummer hat die Herzen der Frankfurter Fans schon in der vergangenen Saison gewonnen. Dass er auch 2025 wieder für die Galaxy am Ball sein wird, war nicht selbstverständlich. Der Österreicher hatte die große Auswahl, wurde von mehreren Teams umworben, entschied sich aber für eine weitere Saison am Main.

Dort hat er in nur wenigen Tagen nun auch Neu-Coach Bart Andrus von seinen Qualitäten überzeugt. "Er ist in jeder Hinsicht mindestens genauso gut wie alle Runningbacks, die ich in der USFL trainiert habe", sagt der 67-Jährige. "Er passt perfekt in unser System, kann mit dem Ball rennen, aber auch Routen laufen als Receiver." Andrus ist sich sicher: So gut Platzgummer 2024 schon war, 2025 wird er noch einmal besser sein.

Sandro Platzgummer wird auch in der neuen Saison für die Frankfurt Galaxy am Ball sein.

3. Bart Andrus

Er redet gerne viel über und mit anderen, ihn selbst sollte man aber auch besser im Auge behalten: Bart Andrus hat als Coach schon alles gesehen, ist mit allen Wassern gewaschen. "Es sind die kleinen Dinge im Training, die er anders macht", sagt Sportdirektor Kösling, der immer gerne bei den Übungseinheiten vorbeischaut.

Anders als Wide Receiver Terry ist Andrus kein Lautsprecher. "Ich rege mich einfach nicht so schnell auf", sagt der neue Chef-Trainer. Er habe schließlich noch nie erlebt, dass ein Schiedsrichter seine Entscheidung noch einmal revidiert habe, wenn sich ein Coach darüber nur laut genug beschwert hat. "Mein Job ist der eines Lehrers. Und unsere Spieler sind Schüler des American Footballs", sagt Andrus. Mal sehen, ob er seine Klasse gut vorbereitet bekommt für die Prüfungen in der European League of Football.

Bart Andrus ist neuer Head Coach von Frankfurt Galaxy