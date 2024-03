Eintracht vor dem Hoffenheim-Spiel Eintracht vor dem Hoffenheim-Spiel: Mission Geburtstagsgeschenk Stand: 08.03.2024 15:07 Uhr

Eintracht Frankfurt kann sich mit einem Sieg gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag selbst zum Geburtstag beschenken. Und einen großen Schritt in Richtung internationales Geschäft gehen.

125 Jahre Eintracht Frankfurt, Aktionen in der ganzen Stadt, ein schniekes Jubiläums-Trikot und ein ausverkauftes Haus am Sonntag gegen die TSG Hoffenheim – es ist angerichtet für die Geburtstagsparty der Eintracht, einzig der Heimsieg fehlt noch. "Wir wollen den Fans und uns selbst ein Geburtstaggeschenk machen, wir wollen drei Punkte einfahren", sagte Trainer Dino Toppmöller am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Helfen beim Projekt Geburtstagsgeschenk dürfte die verbesserte Stimmung bei der Eintracht sein. Der 2:1-Erfolg in Heidenheim war der erste Sieg nach zuvor sechs sieglosen Spielen, die Eintracht liegt weiterhin auf Platz sechs und hat vier Punkte Vorsprung vor dem Verfolger aus Hoffenheim. Die Trendwende? "Es ist immer leichter, mit einem Sieg in die Trainingswoche zu starten. Es hat sich gut angefühlt, die Stimmung war einen Tick gelöster. Wir hatten sehr gute Einheiten und haben intensiv trainiert", so Toppmöller.

"Wir wollen den Vorsprung ausbauen"

Mit einem Sieg wäre ein großer Schritt in Richtung internationales Geschäft getan, sieben Punkte auf die TSG wären eine Hausnummer. Auch wenn Toppmöller betont, dass das Spiel gegen den Retortenklub aufgrund der Tabellensituation kein besonderes sei. "Das ist eine gute Mannschaft mit einem guten Trainer. Aber wir haben Selbstvertrauen getankt. Wir liegen vor Hoffenheim und wollen den Vorsprung ausbauen."

Bei der TSG kehrt der zuletzt unpässliche Leistungsträger Andrej Kramaric zurück, den Toppmöller in der Startelf erwartet. Toppmöller hingegen muss neben den langzeitverletzten Sebastian Rode und Sasa Kalajdzic, der sich nach seinem Kreuzbandriss bereits von der Mannschaft verabschiedet hat, auch auf Talent Jean-Matteo Bahoya verzichten, der an einer leichten Wadenverletzung laboriert.

"Es wird es etwas ganz Besonderes aufgrund des Geburtstages"

Unklar ist ebenfalls, ob Hugo Ekitiké ein Kandidat für die Startelf ist. Der Franzose hat weiterhin unter der Trainingsbelastung zu kämpfen, insgesamt sei man bei ihm aber guter Dinge, so Toppmöller. Ebenso bei den zuletzt leichter verletzten Hugo Larsson und Ellyes Skhiri, die zwar "noch über das ein oder andere Wehwehchen geklagt haben", so Toppmöller, hinter denen aber nur ein "leichtes Fragezeichen" stehe.

Und so ist das Feld bereitet für eine schöne Geburtstagsfeier. "Es geht darum, mit dieser Energie, die uns das Stadion geben wird, ein gutes Spiel zu machen", so Toppmöller. "Es wird es etwas ganz Besonderes aufgrund des Geburtstages. Wir wollen als Mannschaft den Geburtstag gelungen gestalten, indem wir das Spiel gewinnen."

So könnte die Eintracht spielen: