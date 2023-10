CL-Gruppenphase so gut wie erreicht Eintracht-Fußballerinnen fertigen Sparta Prag ab Stand: 10.10.2023 21:14 Uhr

Die Gruppenphase der Champions League ist für die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt zum Greifen nahe. Im Quali-Hinspiel gegen Prag zeigen die Hessinnen eine tadellose Leistung und gewinnen deutlich.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben die Gruppenphase der Champions League so gut wie erreicht. Die Hessinnen besiegten im Qualifikations-Hinspiel im Waldstadion am Dienstag Sparta Prag deutlich mit 5:0 (2:0).

Bereits in der 6. Minute begann der Torreigen durch Nicole Anyomi, Laura Freigang per Elfmeter erhöhte nur kurze Zeit später (14.). Nachdem bei Prag zu Beginn der zweiten Halbzeit Aneta Pochmanova die Rote Karte gesehen hatte (53.), wurde es noch deutlicher. Geraldine Reuteler (58.) und zweimal Freigang sorgten für klare Verhältnisse (76./77.).

Der Sieg war am Ende auch in dieser Höhe verdient. Das Rückspiel steigt am 18. Oktober (18.30 Uhr) in Prag. Zu sehen ist das Spiel erneut im Livestream bei hessenschau.de.