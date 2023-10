Nach Rückstand Eintracht Frankfurt zaubert sich in Hoffenheim zum Sieg Stand: 21.10.2023 17:25 Uhr

Eintracht Frankfurt hat bei der TSG Hoffenheim gewonnen. Vor allem in der ersten Halbzeit zeigten die Hessen spielerisch eine Top-Leistung.

Eintracht Frankfurt hat einen souveränen 3:1-Sieg in Hoffenheim eingefahren. Maximilian Beier brachte die TSG in Führung (4.), Omar Marmoush (11.), Ansgar Knauff (22.) und Ellyes Skhiri (45.+3) drehten die Partie für die Hessen.

Dino Toppmöller musste in Sinsheim auf Mario Götze verzichten, der zum zweiten Mal Vater wurde. Ebenfalls passen musste kurzfristig Keeper Kevin Trapp, der bereits angeschlagen von der Nationalmannschaft zurückgekehrt war und beim Aufwärmen Rückenschmerzen verspürte. Für ihn spielte Jens Grahl, Robin Koch übernahm die Kapitänsbinde.

Eintracht lässt sich nicht beirren

Es war also schon vor dem Anpfiff ordentlicht etwas los, und die Mannschaften knüpften auf dem Platz direkt daran an. Nach zwei Minuten nutzte Marmoush einen Fehler von John Anthony Brooks und legte quer, Fares Chaibi scheiterte allerdings an TSG-Keeper Oliver Baumann. Die folgende Ecke führte zu einem Abstoß der TSG, Baumann schlug den Ball lang auf Beier, der vom luftig verteidigenden Aurelio Buta nicht gestoppt werden konnte und zur TSG-Führung einschob (4.).

Eine kalte Dusche für die Hessen, die sich allerdings nicht beeindrucken ließen. Ganz im Gegenteil, in der Folge zeigte die Eintracht ihre beste Leistung in dieser Saison. Bei einem langen Ball von Jens Grahl schaltete der völlig indisponierte Brooks ab, Marmoush blieb vor Baumann cool und traf zum 1:1. Nach nur elf Minuten hatten also beide Keeper einen Assist auf ihrem Konto, ein Novum in der Ligageschichte.

Knauff, Chaibi und Marmoush haben Spaß

Die Hessen blieben am Drücker und ließen den Ball überaus gefällig laufen, kombinierten zielstrebig und clever, vor allem Knauff, Chaibi und Marmoush hatten sichtlich Spaß. Sehr zur Freude der knapp 10.000 mitgereisten Eintracht-Fans, die das Spiel in Sinsheim zu einem Heimspiel machten.

Der wiedererstarkte Knauff hätte nach Buta-Flanke das 2:1 per Seitfallzieher auf dem Fuß (15.), auch Marmoush nach wundervollem Doppelpass von Buta und Knauff scheiterte per Kopf (19.). Besser machte es Knauff kurz darauf. Tuta schickte Chaibi per Chipball auf rechts hinter die Abwehrkette, den strammen Querpass grätschte Knauff zum 2:1 ins Netz (22.).

Spielzug aus der Feinkostabteilung

Eine verdiente Führung der Hessen, die auch in der Folge die bessere Mannschaft blieben, wenngleich Hoffenheim durch Prömel (28.) und Skov (44.) ebenfalls zu guten Chancen kam. Aber was die Eintracht aufs Feld brachte, war aller Ehren wert. Einen hohen Ballgewinn spielte Knauff direkt in die Spitze, über Marmoush kam der Ball zu Skhiri, der nach Doppelpass mit Chaibi ins kurze Eck verwandelte(45.+3.) Ein Spielzug aus der Feinkostabteilung.

Die Geschichte der zweiten Halbzeit ist schnell erzählt: Die Eintracht schaltete einen Gang herunter und verwaltete die Führung souverän, die Abwehrreihe stand gewohnt stabil, davor verdienten sich Hugo Larsson und Skhiri mal wieder Fleißkärtchen. Der TSG fiel nicht mehr viel ein, einzig ein Freistoß von Skov wurde noch gefährlich, der sichere Grahl parierte aber. Und so fuhr die Eintracht einen spielerisch überzeugenden Auswärtssieg ein, durch den die Hessen mit nun 13 Punkten oben andocken.