Französischer Stürmer Frankfurt verpflichtet PSG-Stürmer Hugo Ekitike Stand: 01.02.2024 19:41 Uhr

Eintracht Frankfurt hat die monatelange Stürmersuche beendet. Hugo Ekitike wird von Paris Saint-Germain ausgeliehen. Das Gesamtpaket aus Leihgebühr und Kaufoption soll 30 Millionen Euro betragen.

Hugo Ekitike wechselt mit sofortiger Wirkung von Paris Saint-Germain zu Eintracht Frankfurt. Wie der hessische Bundesligist am Donnerstagabend bekannt gab, wird der französische Stürmer von Paris Saint-Germain bis zum Saisonende ausgeliehen. Danach gibt es eine Kaufoption für den Bundesligisten.

Gesamtpaket von bis zu 30 Millionen Euro

"Hugo ist ein junger Spieler, der sein großes Potential schon unter Beweis gestellt hat. Wir waren bereits im Sommer überzeugt von ihm und haben den Gedanken nicht verworfen" , sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche über den Transfer. Der Club sei glücklich, dass der Transfer "vor dem Hintergrund unserer wirtschaftlichen Rahmenbedingungen" funktioniert habe, so der Manager weiter. Berichten aus Frankreich zu Folge beträgt das Gesamtpaket aus Leigebühr und Kaufoption bis zu 30 Millionen Euro.

Nach Donny van de Beek, Sasa Kalajdzic und Jean-Matteo Bahoya ist Ekitike der vierte Frankfurter Winter-Neuzugang. Die Neuzugänge sollen mithelfen, die erneute Qualifikation fürs internationale Geschäft zu schaffen.

Ekitike: Schnell, beweglich – kopfballstark

Ekitike gilt als technisch stark und sehr beweglich. "Er ist ein moderner Spieler, der sich gut in die Tiefe bewegt, ein gutes Kopfballspiel hat und der trotz seiner Größe (1,89 Meter, Anm. d. Red.) recht schnell ist“, beschreibt der französische Sportjournalist Ali Farhat den neuen Frankfurter Stürmer.

Seinen Durchbruch schaffte der Ekitike in der Saison 2021/2022 bei Stade Reims, als er in der Ligue 1 zehn Saisontore schoss, ehe er durch eine Oberschenkelverletzung ausgebremst wurde. Nach seinem Wechsel für 28 Millionen Euro nach Paris war schnell klar: Das Starensemble von PSG ist eine Nummer zu groß für den jungen Franzosen. Nun also ein Neuanfang in ungewohnter Umgebung – Ekitike will in Frankfurt wieder zu alter Stärke finden.